ممثلون عن الإدارة الذاتية يطلعون على الواقع الخدمي في ريف دير الزور الشرقي  

الوفد ضم كلاً من الرئيس المشترك لهيئة الإدارة المحلية والبلديات لشمال وشرق سورية جوزيف لحدو، الرئيس المشترك لهيئة الاقتصاد لشمال وشرق سوريا سلمان بارودو، الرئيس المشترك للجنة الخدمات في دير الزور ممتاز الهفل ومستشار الخدمات أحمد أسدية واطلعوا على المشاريع الخدمية في ريف دير الزور الشرقي ابتداء من بلدة الكشكية وصولاً لقرية الباغوز.

وبدأت الجولة من بلدية الكشكية، حيث استمع الوفد لآراء أعضاء بلدية الكشكية في المشاريع والمعوقات التي تقف في طريق العمل، ومن ثم اتجه الوفد إلى مشروع فرن بلدة الكشكية الذي يخدم ما يقارب 75 ألف نسمة والاطلاع على سير عمله.

واطلع الوفد على محطة مياه حوامة التي تغذي حوالي ثلثي بلدة هجين وأجزاء من بلدة البحرة التي تقع إلى الغرب من بلدة هجين بمياه الشرب والتي تشرف لجنة الخدمات في مجلس دير الزور المدني على إعادة تأهيلها والتي شارفت على الانتهاء منها، حيث تم تجريب محركات الضخ للتأكد من سلامة عملها.

ومن ثم تفقد الوفد أعمال بلدية هجين فيما يتعلق بالصرف الصحي وتعبيد الطرق والتي أرجئت للعام القادم بسبب عدم الانتهاء من أعمال الحفريات والصرف الصحي، كما استمع الوفد لشكاوى الأهالي في هجين أثناء تجوالهم في شوارع البلدة كما استمعوا لشكاوى أهالي بلدة المراشدة الواقعة في أقصى شرق دير الزور غرب بلدة الباغوز المتاخمة للحدود العراقية السورية.

وكانت نهاية الجولة في بلدة الباغوز آخر معاقل داعش والتي تعرضت للدمار الكبير في بناها التحتية، حيث قام الوفد بزيارة مبنى بلدية الشعب الذي تم تجهيزه حديثاً ليكون نقطة انطلاق إعادة تأهيل البنية التحتية للبلدة.

كما زار الوفد فرن الباغوز أيضاً الذي تم الانتهاء من تجهيز بنائه حديثاً، ووعد الأهالي بتجهيز الفرن بأحدث المعدات اللازمة ليعود للعمل من جديد وتغطية احتياجات أهالي البلدة من الخبز.

وفي الختام، ومن أمام مبنى بلدية الباغوز أشار الرئيس المشترك لهيئة الإدارة المحلية والبلديات في شمال وشرق سوريا جوزيف لحدو، في كلمة ألقاها، إلى المشاريع التي أنجزتها وتنجزها بلديات الشعب في الريف الشرقي لدير الزور بدعم من مجلس دير الزور المدني والإدارة الذاتية مؤكداً على استمرار العمل والوقوف عند شكاوى الأهالي وتلبية كامل احتياجاتهم الخدمية وتنمية المشاريع الاقتصادية.

(م)

ANHA