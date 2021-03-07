ممثلو مسد في مصر يلتقون بأمين جامعة الدول العربية الأسبق

وبحسب الموقع الرسمي لمجلس سوريا الديمقراطية تضمن وفد الممثلية كل من سيهانوك ديبو وليلى موسى.

وأكد الموقع أن "اللقاء تمحور حول رؤية مجلس سوريا الديمقراطية لحل الأزمة السورية وفق نموذج الإدارة الذاتية التي تحصن وحدة سوريا وسلامة ترابها".

وركز اللقاء على دور «قوات سوريا الديمقراطية» في حماية المكونات السورية من الإرهاب “الداعشي”، وفي الوقت نفسه دورها في الدفاع المشروع ضد الهجوم التوسعي التركي.

ونوه المجتمعون على ضرورة دور الجامعة العربية في حل الأزمة السورية، ومشاركة مجلس سوريا الديمقراطية في الحل السياسي السوري.

(ي ح)