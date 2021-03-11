ممثلو الإيزيديين يلتقون مسؤولين عراقيين: الإيزيديون بانتظار النتائج

وعلى الرغم من المعوقات التي وضعتها القوات العراقية أمام أهالي قضاء شنكال لمنع التجمع فيه، إلا أن الأهالي وصلوا إليه وخرجوا رافضين اتفاق "بغداد – هولير" الذي وقّع بين الطرفين إرضاء لتركيا ومخططاتها، وانطلقوا في تظاهرة، دعمًا لأسايش إيزيدخان

وشارك في التظاهرة وجهاء الإيزيديين والشخصيات الدينية، وممثلو مجلس الإدارة الذاتية الديمقراطية لشنكال، وحزب الحرية والديمقراطية الإيزيدي، وحركة حرية المرأة الإيزيدية.

وأطلق المتظاهرون شعارات تؤكد تضامنهم مع أسايش إيزيدخان وشعارات "تحيا مقاومة شنكال"، "تحيا مقاومة الأمهات".

وعند إحدى حواجز القوات العراقية، ألقى نائب الرئاسة المشتركة لمجلس الإدارة الذاتية الديمقراطي في شنكال، حسو إبراهيم، كلمة قال فيها إنهم لن يسمحوا مجددًا بأن يكون شنكال ضحية الحسابات السياسية.

وأضاف إبراهيم "نحن لن نقبل الفرمانات بحقنا تحت اسم القانون. إذا كان العراق ودول العالم يريدون تطبيق القانون عليهم ألا يطبقوه على الإيزيديين فقط".

ولفت حسو إبراهيم إلى أنهم لن يقبلوا أن يكونوا ضحية السياسات القذرة مرة أخرى، وتابع قائلًا "نحن الآن أصحاب قوة ومؤسسات ومجالس، ولنا قوات حماية، وجميع ممثلي الإيزيديين وشنكال موجودون ها هنا باستثناء أنصار حزب واحد -في إشارة إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني أحد طرفي الاتفاقية- نحن هنا من أجل أسايش إيزيدخان.

في عام 2014 لو كان هناك أسايش إيزيدخان لما تعرض الإيزيديون لذلك الفرمان، ولما أصبحت أمهاتنا وأخواتنا ضحايا".

ونقل حسو إبراهيم مطالب الإيزيديين بأن يكون شنكال منطقة لا مركزية وقال "نحن لسنا ضد قوانين العراق، وبحسب القوانين العراقية فإننا أيضًا نطالب بحقوقنا.

من حقنا، بحسب القانون والدستور العراقي، أن يكون شنكال منطقة لا مركزية، أي أن يدير شنكال نفسه ذاتيًّا. ولأن الشعب الإيزيدي ونساءه تعرضوا لمجازر الإبادة، فإن من حقهم أن يديروا أنفسهم ذاتيًّا".

وبعد انتهاء الكلمة، توجه ممثلون عن الإيزيديين ورجال الدين ومجلس الإدارة الذاتية الديمقراطية لشنكال، وحزب الحرية والديمقراطية الإيزيدي، وحركة حرية المرأة الإيزيدية، للقاء المسؤولين العراقيين.

وما زال الاجتماع مستمرًّا حتى الآن، وينتظر الإيزيديون نتائج الاجتماع وهم مجتمعون بالقرب من مركز أسايش إيزيدخان.

(ح)