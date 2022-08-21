ممثلو الإدارة الذاتية يلتقون مع منظمة التضامن مع كردستان النرويجية ويناقشون خطورة تركيا

وضم وفد الإدارة الذاتية كلاً من ممثل الإدارة في أوروبا عبد الكريم عمر وممثلة الإدارة الذاتية في النرويج هندرين بطي، في حين مثل منظمة التضامن مع كردستان النرويجية الرئيسة المشتركة للمنظمة ستينا بيرنتس، والأعضاء ايرلنج فولكفورد، بيث هارتمان، يوهان بيتر اندرسن، توريد كجيرنلي، ارنجولت اسك.

ممثلو الإدارة الذاتية قدموا الشكر للمنظمة لدورها الداعم في حين وضعوها في صورة آخر التطورات والتحديات التي تواجه الإدارة الذاتية، وخاصة التهديدات التركية التي تستهدف استقرار المنطقة ومشاريع أردوغان الجديدة لاحتلال المنطقة ، واستهداف المدنيين العزل وقوات سوريا الديمقراطية والأطفال كما حصل مؤخراً في مركز تعليمي للفتيات ، بالإضافة إلى مشروعه العنصري الجديد بتغيير ديمغرافية المنطقة عن طريق توطين مليون ونصف مليون لاجئ في شمال سوريا.

في حين ناقش المجتمعون صورة الأزمة الاقتصادية والإنسانية التي تعيشها المنطقة نتيجة لحالة الحصار وقلة دخول المساعدات الإغاثية والإنسانية وتداعيات ذلك على الوضع المعيشي للمواطنين والتي يستفيد منها داعش للدخول إلى المناطق التي بقيت تحت سيطرته لسنوات لإعادة تنظيم نفسه من جديد، كما تم الحديث عن الإرهاب وداعش وخطورته نتيجة للدعم الذي يقدم له من تركيا ومن مناطق الاحتلال التركي عن طريق أمراء داعش الموجودين في تلك المناطق بعد تحرير الباغوز والذين يعملون مع ما يسمى "بالجيش الوطني السوري" لتنفيذ أجندات تركيا بزعزعة استقرار المنطقة

من جهتها قالت السيدة ستينا بيرنتس إنها سويدية الأصل وتخجل من المذكرة التي وقعتها السويد وفنلندا مع تركيا، وأنهم يعملون من خلال الضغط على الحكومة السويدية لعدم تقديم تنازلات لتركيا وأن لا تكون على حساب الكرد وقضيتهم العادلة، وأكد وفد المنظمة بأنهم سيواصلون العمل ويكافحون من أجل التضامن مع كردستان ومع شمال وشرق سوريا.

(سـ)