ممثلو الإدارة الذاتية يعقدون اجتماعاً لأهالي ناحية القناية في كوباني

وعقد الاجتماع في ناحية القناية غربي كوباني حوالي(25كيلو متراً) في مدرسة القناية, وحضر الاجتماع العشرات من أبناء ناحية القناية ووجهاء عشائرها.

وفي بداية الاجتماع قال نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في إقليم الفرات نهاد أحمد إن الهدف من هذه الاجتماعات هو مناقشة مجمل القضايا الخدمية والسياسية وكذلك الاستماع إلى آراء الأهالي.

ثم تطرق الأهالي إلى الحديث عن المشاكل التي يعانون منها وكانت متطلبات الأهالي تتلخص في زيادة كمية مادة المازوت من أجل الزراعة, تعبيد الطرقات وتزفيتها, تحسين جودة مادة الخبز, وتم طرح بعض المشاكل الأخرى.

وأكد ممثلو الإدارة الذاتية على مناقشة آراء الأهالي وشكاويهم وأخذها بعين الاعتبار والسعي من أجل حل هذه المشاكل.

(ج ع/ك)

ANHA