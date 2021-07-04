ممثلو الإدارة الذاتية في إقليم الفرات يجتمعون مع أبناء كوباني للاستماع لمطالبهم

وعقد الاجتماع في قرية اومرك جنوب مدينة كوباني بـ 35 كيلو متراً في مضافة خليل أحمد كورة العضو في لجنة الأعيان سابقاً, وحضر الاجتماع العشرات من أبناء مقاطعة كوباني.

وبدأ الاجتماع بالنقاش بين ممثلي الإدارة الذاتية وأبناء المنطقة, وغالبية الأهالي كانوا يودون معرفة الأسباب التي جعلتهم يواجهون أزمة المحروقات التي يمرون بها.

وبدوره قال نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في إقليم الفرات نهاد أحمد: " عقدنا هذا الاجتماع من أجل الاستماع لمشاكل الأهالي والسعي لإيجاد الحلول معاً".

وأشار نهاد أحمد إلى أن هناك من يقولون بأن حقول النفط الموجودة كانت تكفي جميع الشعب السوري قبل الأزمة والآن لا تكفي لـ5 ملايين نسمة, وقال أحمد: " صحيح هذا الكلام ولكن الإدارة الذاتية تستخدم 10% فقط من آبار النفط الموجودة في شمال وشرق سوريا ولا يمكنها استخراج أكثر من هذا لأن هذه الآبار بحاجة إلى ترميم وإلى شركات ضخمة أو شركات خارجية وهذه الأخيرة لا يمكنها الدخول إلى مناطقنا بشكل رسمي في الوقت الراهن, بالإضافة إلى عمليات التهريب التي تحصل بسبب غلاء سعر مادة المازوت في المناطق المجاورة للإدارة الذاتية".

وتحدثت الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي فوزية عبدي عن الوضع السياسي وقالت: "أبناء شمال وشرق سوريا يعيشون في الوضع السياسي أكثر من الوضع الإداري، فبعد مرور كل 100عام تحصل تغيرات في المنطقة ويتغير الحكم ونحن في الشرق الأوسط مقبلون على تغيرات سياسية وجغرافية وهناك قضايا عالقة ويجب إيجاد الحلول لها مثل القضية الكردية والقضية الفلسطينية وغيرها".

وفي نهاية الاجتماع أكد ممثلو الإدارة الذاتية على دراسة جميع المطالب التي تقدم بها المجتمعون والعمل لإيجاد حلول سريعة لها.

ويشار إلى أن هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة اجتماعات تعقدها الإدارة الذاتية مع أبناء المنطقة بهدف الاستماع إلى مطالبهم والعمل على إيجاد حلول لها.

(ج ع/ل)

ANHA