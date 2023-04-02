ممثلات مسرحيّات من روجهلات: مسرورات بوجودنا في روج آفا

لأول مرة، تشارك فرقة مسرحية من روجهلات كردستان في مهرجان الشهيد يكتا هركول للمسرح في دورته السادسة.

وهي فرقة كايا المسرحية التي تضم 40 عضواً، وتأسست في مدينة بوكان في روجهلات كردستان قبل 13 عاماً.

وشاركت الفرقة في المهرجان بمسرحية "أحلام مظلمة" من تأليف وإخراج، كاوا محمد زاده، وأداء الممثلتين، سابا شاه محمدي، ومليكة مصطفاوي.

وقد أدت الممثلتان المسرحيتان، سابا شاه محمدي ومليكة مصطفاوي، العرض المسرحي على خشبة مسرح مركز محمد شيخو للثقافة والفن في قامشلو يوم أمس.

وتحدثت ممثلتا مسرحية "أحلام مظلمة" إلى وكالتنا، عن مشاعرهما حيال مشاركتهما في المهرجان وقدومهما إلى روج آفا.

إذ أعربت سابا شاه محمدي التي تعمل في التمثيل والإخراج المسرحيّين منذ 8 أعوام، عن سعادتها بالمشاركة في مهرجان المسرح، وقالت: "رأينا أنّ المشاركة مهمّة لخدمة شعبنا ومسرحنا، أتمنّى أن يكون هناك تعاون وعمل مشترك بين روجهلات وروج آفايي كردستان على صعيد العمل المسرحي".

أمّا مليكة مصطفاوي التي تعمل في التمثيل المسرحي منذ طفولتها، فقد أشارت إلى مستوى المسرح في روجهلات كردستان وقالت: "إنّ مستوى المسرح جيّد وتعرض (المسرحيات) بانتظام، إنّ جمهور المسرح في روجهلات كثير وهناك العديد من المسرحيّين في بوكان".

وتمنّت مليكة مشاركة الفرق المسرحيّة في روج آفا بالمهرجانات في روجهلات، وقالت "المسرح النسائي أيضاً ناجح وبإمكان المرأة التعبير عن أفكارها وإيصالها من خلال المسرحيّات".

(ر)

ANHA