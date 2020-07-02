ممثل صندوق النقد لحاكم مصرف لبنان: أنت تشعل سعر الصرف

وقالت أوساط متابعة لجولات التفاوض بين صندوق النقد الدولي والوفد اللبناني إن ممثل صندوق النقد المكلف بالتفاوض مع لبنان، مارتن سيريزولا، قال لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة "أنت تشعل السوق السوداء لسعر الصرف".

وخُصّصت الجلسة التي أُرجئت مرّتين لأسباب غير واضحة، للنقاش في مسألة تحديد الخسائر في القطاع المالي وكيفية التعامل معها.

وشرح سيريزولا، في البداية أنه عقد جلسة انفرادية مع سلامة، وأخرى مع ممثلي لجنة المال والموازنة، وتبيّن له وجود فوارق كبيرة في تحديد خسائر القطاع المالي وآليات الاحتساب.

وأضاف سيريزولا: "لم نتوصل إلى اتفاق بشأن تحديد الخسائر"، مشيرًا إلى أن خسائر مصرف لبنان هي مطلوبات عليه للمصارف، كما أنها مطلوبات على المصارف تجاه المودعين، لذا "لا نعرف على أي مسار سنعمل معكم، وإذا لم تكن هناك أرقام موحّدة، فكيف سنكمل هذه المفاوضات؟".

وقد جاءت انتقادات سيريزولا بعد استقالة المدير العام للمالية ألان بيفاني وإشارته الواضحة إلى طبيعة الصراع على توزيع الخسائر في مصرف لبنان والمصارف.

وكان المكتب الإعلامي في وزارة المالية أعلن في بيان، أن "الوفد اللبناني المفاوض عقد اجتماعه السادس عشر مع صندوق النقد الدولي أمس، وتناول موضوع كيفية مقاربة خسائر النظام المالي وضرورة تنفيذ الحكومة الإصلاحات المطلوبة بأسرع وقت ممكن، على أن تستكمل المشاورات في الأسبوع المقبل".

(ز غ)