ممثل قبيلة الشرابين يدعم مطالب العراق بطرد القوات التركية من أراضيها

ارتكبت دولة الاحتلال التركي في الـ 20 من تموز الجاري مجزرة في قرية برخ في زاخو التابعة لمحافظة دهوك في باشور (جنوب كردستان)، أسفرت عن مقتل 9 مواطنين عراقيين، وإصابة 23 آخرين.

ممثل قبيلة الشرابين في سوريا، ثابت الجوهر استنكر ارتكاب دولة الاحتلال التركي مجزرة زاخو، وقال: "نحن العشائر العربية في شمال وشرق وسوريا خاصة وسوريا عامة نستنكر هذا العمل الإجرامي، ونقف إلى جانب الحكومة والشعب العراقي لطرد القوات التركية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة بشكل عام".

وأكد أن "الهجمات التي تشنها دولة الاحتلال التركي بين الحين والآخر على الأراضي العراقية والسورية اعتداء سافر، وأن المجزرة التي ارتكبتها في زاخو جريمة".

وعبّر ممثل قبيلة الشرابيين في سوريا ثابت الجوهر عن رفضه خرق سيادة العراق، وقال: "نرفض أي تدخل في الشؤون العراقية من قبل تركيا"، موضحاً "أن السياسة التي تنتهجها تركيا هدفها احتلال أكبر قدر ممكن من الأراضي السورية والعراقية لإعادة العثمانية".

أشار الجوهر إلى أن الاحتلال التركي حوّل بلاده إلى مصدّرة للإرهاب نحو دول الجوار والعالم "أصبحت تركيا ملاذاً للإرهابيين، خصوصاً بعد أن ثبت للعالم أجمع أنها تقوم بتدريب المجموعات الإرهابية كداعش وجبهة النصرة. ومقتل ثلاثة من متزعمي داعش داخل الأراضي التي تحتلها في سوريا، خير دليل على ذلك".

ورأى الجوهر أن تركيا أصبحت خطراً على أمن واستقرار المواطنين في أغلب الدول التي تجاورها، خاصة سوريا والعراق، بعد تدخلها السافر في أذربيجان وليبيا والعراق وسوريا "تركيا تشكل خطراً ليس على العراق وسوريا فحسب بل على باقي الدول، فتركيا أصبحت منبع الإرهاب الأساسي".

كما نوّه الجوهر إلى أن ما يجري في الأراضي العراقية يجري في سوريا وبشكل خاص في شمال وشرق سوريا من استهداف للمواطنين بالطائرات المسيّرة من قبل حكومة أروغان الإجرامية"، معبراً عن استغرابه من صمت المجتمع الدولي ومجلس الأمن والجامعة العربية ومواقفهم الهزيلة حيال الانتهاكات التركية.

حذّر ثابت الجوهر الحكومة العراقية من تداعيات تنفيذ تركيا أهدافها الاحتلالية، قائلاً: "إن لم يكن للحكومة والشعب العراقي موقف حازم تجاه انتهاكات وهجمات المحتل التركي ستكون الأراضي العراقية والشعب العراقي مباحة أمامه، وسيسعى جاهداً بكل الأشكال والظروف لاحتلال الأراضي العراقية وتنفيذ مخططاته في العراق وسوريا".

وأكد ممثل قبيلة الشرابين في سوريا ثابت الجوهر: "نحن أصحاب هذه الأرض وسنسعى بكل ما لدينا من الإمكانات والقوى لمجابهة المحتل التركي".

(أم)

ANHA