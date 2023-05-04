ممثل الإدارة الذاتية يلتقي عمدة العاصمة النرويجية

أجرى ممثل الإدارة الذاتية في أوروبا عبد الكريم عمر، أمس، لقاءً مع عمدة مدينة أوسلو، ماريانا بورغن.

وبحسب الموقع الرسمي لدائرة العلاقات الخارجية لشمال وشرق سوريا، اللقاء جرى في مكتب العمدة بمبنى البلدية في أوسلو، وقدم عبد الكريم عمر لمحة عن تجربة الإدارة الذاتية وهيكلها التنظيمي وطريقة إدارتها لشؤون المواطنين في شمال وشرق سوريا.

وتناول الجانبان أبرز التحديات التي تواجه الإدارة الذاتية في ظل الحرب طويلة الأمد التي تشهدها البلاد، والتي أثرت بشكل كبير على كافة القطاعات الخدمية نظراً للتدمير الكبير الذي لحق بالبنية التحتية.

وأكد عبد الكريم أن بلدات شمال وشرق سوريا ورغم إمكاناتها المحدودة تبذل جهوداً كبيرة في سبيل تحسين وتطوير القطاع الخدمي، لكن هناك عوائق كبيرة تواجهها وتحول دون بلوغها الأهداف المرجوة خلال فترة زمنية قصيرة.

وأشار ممثل الإدارة الذاتية إلى الحاجة الماسة للعمل من أجل وضع حلول مستدامة، منوهاً إلى أن تحقيق هذا الأمر يتطلب وجود الدعم والتعاون للاستفادة من التجارب البنّاءة في هذه المجالات، والاستعانة بها لتطوير مختلف القطاعات الخدمية في شمال وشرق سوريا.

بدورها أعربت عمدة أوسلو، ماريانا بورغن، عن تفهمها للصعوبات التي تواجه الإدارة الذاتية في ظل الحرب الدائرة بالبلاد وتبعاتها الكارثية على كافة مناحي ومجالات الحياة الأمنية والاقتصادية والخدمية والصحية وغيرها.

وأكدت ماريانا بورغن استعدادهم للتواصل والتعاون بخصوص مجمل المسائل والتحديات الخدمية التي تواجه شمال وشرق سوريا.

كما أثنت في ختام اللقاء على جهود الإدارة الذاتية في مجال مكافحة الإرهاب، ومساعيها المتواصلة لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، فضلاً عن اهتمامها بتطوير القطاع الخدمي ودعم القضايا البيئية.

(س ر)