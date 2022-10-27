ممثل الإدارة الذاتية يجري لقاء مع لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الإسباني

في إطار تطوير العلاقات الدبلوماسية والسياسية، التقى ممثل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في أوروبا، عبد الكريم عمر، لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الإسباني، في العاصمة مدريد.

وضم وفد لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الإسباني: (جون إيناريتو) ـ (ماريونا إيامولا) ـ (أنتون غوميز) ـ (ألبيرت بوتران) ـ (مارتا روزيكي) ـ (ألونسو سواريز).

(Jon Inarritu) ـ (Mariona Illamola) ـ (Antón Gómez) ـ (Albert Botran) ـ (Marta Rosiqe) ـ (Alonso Suárez).

وتمحور اللقاء حول الأزمة السورية المستعصية وتداعياتها على الشعب السوري من مختلف النواحي، دون وجود أي آفاق للحل السياسي، بالإضافة إلى الوضع في شمال وشرق سوريا ومشروع الإدارة الذاتية.

وأوضح عبد الكريم عمر لوكالتنا، أنه تباحث مع لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الإسباني حول نموذج الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، وأنه تحوّل إلى نموذج لبناء سوريا جديدة ديمقراطية لا مركزية كوطن مشترك لكل السوريين، يحتذى به في المناطق السورية الأخرى.

ووضع عمر لجنة العلاقات الخارجية في صورة التحديات التي تواجه الإدارة الذاتية، السياسية منها والاقتصادية، بالإضافة إلى تحدّي "الإرهاب" والتهديدات التركية وعدوانها المستمر على شمال وشمال وشرق سوريا، عبر القصف المدفعي واستخدام المسيّرات "الدرون" في استهداف المدنيين العزّل، وقيادات قوات سوريا الديمقراطية، ومسؤولي الإدارة الذاتية والمنشآت المدنية، بهدف زعزعة استقرار المنطقة، والتي تدخل في خدمة "الإرهاب"، والجرائم اليومية التي تحدث في المناطق المحتلة من عمليات قتل وسلب ونهب وتغيير ديمغرافي.

وعبّرت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الإسباني عن تقديرها للدور الذي أداه الكرد وقوات سوريا الديمقراطية في مواجهة "الإرهاب" المتمثل بـ داعش.

وأبدى عدد من البرلمانيين إعجابهم بتجربة الإدارة الذاتية، وأنهم سيعملون على دعم هذا المشروع الديمقراطي، وعبّروا عن إدانتهم للعدوان التركي، وأكدوا أنهم سيعملون على الضغط على تركيا لوقف هجماتها ضد شمال وشرق سوريا، وفقاً لما نقله عنهم ممثل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في أوروبا عبد الكريم عمر.

(ل م)

ANHA