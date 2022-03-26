ممثل الإدارة الذاتية في مؤتمر أمازيغ العالم: ينبغي تكثيف النضال المشترك لردع سياسة الإنكار والقمع

وشارك في المؤتمر عدد من الأمازيغ الوافدين من مختلف بلدان العالم وكذلك من مختلف المدن المغربية، إضافة إلى المؤسسات والشخصيات الأكاديمية والثقافية التي تناضل من أجل حقوق الشعوب الأصلية في العالم.

و ألقى ممثل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في سويسرا، حكمت إبراهيم، كلمة تناول فيها القواسم المشتركة التي تجمع بين الشعب الأمازيغي والكردي، وخاصة من جهة تعرض كلا الشعبين إلى سياسات الصهر والإنكار هويتهم الوجودية بسبب سياسات ثقافية ولغوية خاطئة أو بشكل متعمد من قبل الأنظمة القومية والدينية والمذهبية المتطرفة.

وأوضح إبراهيم بأن الدولة التركية مستمرة جنباً إلى جنب مع الحكومات القائمة في كل من سوريا وإيران على نحو مباشر في ترسيخ السياسة الاقصائية والقمعية، من خلال تسخير الحرب والعنف والتنظيمات الإرهابية بغية إبادة تاريخنا الثقافي واللغوي العريق. مضيفاً :" تستهدف الدولة التركية اليوم مناطقنا في كردستان تركيا ومناطق شمال شرق سوريا التي تحتوي على القوميات والأمم الثقافية مثل الكرد والعرب والأشوريين والتركمان والأرمن، وتطال انتهاكاتها أيضاً الإيزيديين الكرد في سنجار " شنكال" حتى بعدما تعرضوا مؤخراً إلى حملة الإبادة على يد تنظيم داعش الإرهابي".

وأكد ممثل الإدارة الذاتية بأنهم اتخذوا منذ بداية الأحداث نهجاً يصون حق الشعوب الأصلية في إدارة شؤونهم الذاتية عبر المؤسسات المحلية، فهذه المؤسسات القانونية هي من تصون حقوق جميع المكونات عبر العقد الاجتماعي المشترك حسب تعبيره.

وشدّد حكمت إبراهيم، على وجوب تكثيف القيّم العالمية التي تشرعها المنظومة الاخلاقية والقانونية العالمية لحماية حقوق الشعوب الأصلية، إضافة إلى تعميق أواصر الصداقة والتضامن بين الشعوب التي تتعرض إلى حملة الإبادة والصهر الثقافي. معرباً في هذا السياق:" التضامن والتبادل أشكال النضال والتجارب والخبرات المحلية من خلال دبلوماسية الشعوب الأصلية، ستقوي جبهة المقاومة السلمية وحماية حقوق الشعوب الأصيلة بصورة أكثر متانة".

وتستمر أعمال المؤتمر لغاية مساء الأحد المصادف بتاريخ 27 مارس/ آذار الجاري.