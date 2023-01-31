ممثل الإدارة الذاتية في أوروبا يلتقي بوفد من اتحاد نقابات العمال البريطانية

وتبادل الجانبان وجهات النظر بخصوص الوضع العام في عموم سوريا والوضع في شمال وشرق سوريا على وجه الخصوص، وتم وضع وفد الاتحاد في صورة الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مناطق شمال وشرق سوريا نتيجة للحصار بالإضافة إلى عدم وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تأتي من المجتمع الدولي عن طريق المنظمات الدولية عبر دمشق بالشكل المطلوب مما ينعكس سلباً على الوضع المعاشي للمواطنين. ،كما تم وضعهم في صورة التحديات الأخرى التي تواجه الإدارة الذاتية السياسية منها والأمنية بالإضافة إلى تحدي الإرهاب ووضع مرتزقة داعش الموجودين في المعتقلات وضرورة محاكمتهم ووضع عوائلهم في مخيمي الهول وروج وضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه هذا الملف.

كما تناول الاجتماع أيضاً تهديدات الدولة التركية التي تستغل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا للقيام بعدوان جديد ضد المنطقة، والذي سيؤدي إذا ما حصل إلى موجة نزوج جديدة لمئات الآلاف من المدنيين و زعزعة استقرار المنطقة، الأمر الذي يخدم داعش والإرهاب.

من جهته ثمن وفد اتحاد نقابات العمال التضحيات التي قدمها الكرد ومكونات شمال وشرق سوريا في مواجهة الإرهاب. كما عبر عن إعجابه بتجربة الإدارة الذاتية والتي تشكلت من مختلف مكونات شمال وشرق سوريا بالإضافة إلى الدور الذي تلعبه المرأة، وأكد من جديد على دعمهم للإدارة الذاتية وتنديدهم بالهجمات التركية التي تزعزع استقرار المنطقة.