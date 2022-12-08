ممثل الإدارة الذاتية في أوروبا يلتقي أعضاء في برلمان لوغسمبورغ

في إطار سلسلة اللقاءات التي أجراها وفد الإدارة الذاتية في لوكسمبورغ، التقى وفد من الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في لوكسمبورغ مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية في برلمان لوكسمبورغ إيف كروشتن، والبرلمانية ناتالي أوبرفايس

وجاء اللقاء لبحث آخر التطورات والمستجدات السياسية والعسكرية في شمال وشرق سوريا، وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشار ممثل الإدارة الذاتية في أوروبا الدكتور عبد الكريم عمر في بداية اللقاء إلى أنهم يبذلون كل المساعي الممكنة من أجل إنهاء الأزمة السورية عبر الحلول السلمية، وصولاً إلى بناء سوريا ديمقراطية لا مركزية.

ولفت عمر إلى أن الإدارة الذاتية هي مشروع وطني ديمقراطي يهدف إلى خدمة كافة الشعوب السورية، وأنهم بالرغم من ذلك يتعرضون لحملة تشويه وتضليل ممنهجة عبر اتهامات زائفة بالسعي إلى تقسيم البلاد، منوهاً إلى أن الهدف من وراء هذه الحملة هو خلق المبررات والذرائع للنيل من هذه التجربة وضرب كافة المساعي السلمية والوطنية لإنهاء معاناة السوريين.

كما تطرق إلى الهجمات الأخيرة التي تشنها الدولة التركية على مناطق الشمال السوري، وذكر أنها تتسبب بشكل يومي في سقوط ضحايا مدنيين، فضلاً عن أنها تستهدف وبشكل ممنهج المرافق العامة والبنية التحتية من مدارس ومستشفيات ومنشآت الطاقة.

وأشار الدكتور عبد الكريم عمر أيضاً إلى التهديدات التركية المتواصلة بشنّ عدوان بري واسع النطاق على مناطق الشمال السوري، لافتاً إلى المخاطر الكارثية التي ستترتب عن هذا العدوان في حال وقوعه، لكونه سيتسبب بخلق فراغ أمني سيستغله مرتزقة داعش للعودة إلى الظهور مجدداً وتهديد المنطقة والعالم، فضلاً عن أنه سيقود إلى أزمة إنسانية كبيرة وعمليات هجرة واسعة النطاق.

وشدد ممثل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في أوروبا الدكتور عبد الكريم عمر على ضرورة تحرّك المجتمع الدولي لوضع حدّ لسياسات ومخططات أردوغان المتهورة، التي تؤثر على السلم والأمن الإقليمي والعالمي.

من جهته، ذكر رئيس لجنة العلاقات الخارجية في برلمان لوكسمبورغ إيف كروشتن أنهم يتابعون بقلق كبير التطورات الأخيرة في الشمال السوري، والتصعيد في وتيرة الهجمات التركية وسط تهديدات بشنّ عملية برية واسعة.

وأشار كروشتن إلى أنهم على تواصل دائم مع كافة مؤسسات الاتحاد الأوروبي المعنية للتباحث بشأن الأوضاع الراهنة التي تشهدها مناطق الشمال السوري وتبادل وجهات النظر بشأن سبل العمل والتعاون للحيلولة دون تفاقهما وخروجها عن السيطرة.

كذلك أكد إيف كروشتن على أنهم يتقاسمون مع الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا نفس المخاوف بشأن الإرهاب، مشدداً على الحاجة الماسة لمواصلة جهود منع عودة داعش للظهور وتفاقم خطره الإرهابي من جديد.

يُشار إلى أن هذا اللقاء جاء في إطار سلسلة من اللقاءات أجراها وفد الإدارة الذاتية في لوكسمبورغ، والتقى خلالها بعدد من البرلمانيين والسياسيين والشخصيات الثقافية والاجتماعية ومسؤولين في المنظمات المدنية.

(ك)

ANHA