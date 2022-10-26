ممثل الإدارة الذاتية في أوروبا يلتقي أعضاء بمجلس الشيوخ الإسباني

التقى ممثل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في أوروبا عبد الكريم عمر، أمس الثلاثاء، بثمانية أعضاء من مجلس الشيوخ الإسباني، ممثلين لسبعة أحزاب إسبانية في مبنى مجلس السيناتورات في العاصمة مدريد، وهم: لوركا إتشيباريا ـ نيريا أهيدو ـ لورا كاستل ـ اسامبسيو كاستيفي ـ وكارليس موليت ـ فيسنتي فيدال ـ كولدو مارتينيث ـ أديلينا إسكانديل.

(Lurka Urib Etxebarria) ـ (Nerea Ahedo) ـ (Laura Castel) ـ ((Assumpció Castellví ـ (Carles Mulet)، (Vicenç Vidal) ـ (Koldo Martinez) ـ (Adelina Escandell).

وخلال اللقاء، وُضع أعضاء مجلس الشيوخ الإسباني في صورة آخر التطورات في سوريا، والوضع في شمال وشرق سوريا وتجربة الإدارة الذاتية التي تشكلت من مختلف مكونات المنطقة، كمشروع ديمقراطي يصلح أن يكون نموذجاً لحل أزمة سوريا وبناء سوريا جديدة ديمقراطية تعددية لا مركزية، والدور الذي تؤديه المرأة في الإدارة الذاتية.

وفي تصريح لوكالتنا، أوضح عبد الكريم عمر، أنه سلط الضوء على الدور الذي أداه الكرد ومختلف مكونات شمال وشرق سوريا في مواجهة داعش بالنيابة عن العالم أجمع، "تم وضعهم في صورة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه الإدارة الذاتية، وخاصة التهديدات التركية والعدوان التركي المستمر، عبر استهداف المنطقة بالقصف المدفعي واستهداف المدنيين العزل وقيادات قوات سوريا الديمقراطية ومسؤولي الإدارة الذاتية بالطائرات المسيّرة (الدرون).

وأطلع عمر أعضاء مجلس الشيوخ الإسباني على صورة الانتهاكات والجرائم التي تمارسها دولة الاحتلال التركي في المناطق المحتلة ومشاريعها العنصرية المتمثلة بالتغيير الديمغرافي للمنطقة باسم حل مشكلة اللاجئين.

من جهتهم، عبّر أعضاء مجلس الشيوخ الإسباني عن تأييدهم لحل الأزمة السورية وفق القرارات الدولية، وضرورة مشاركة مختلف مكونات الشعب السوري في الحل السياسي.

كما توجه أعضاء مجلس الشيوع الإسباني بالشكر للشعب الكردي على التضحيات التي قدمها في مواجهة داعش نيابة عن الإنسانية جمعاء، وأكدوا على ضرورة تحمّل القوى الدولية مسؤولياتها وعدم نسيان هذه المنطقة بانشغالهم بالأزمة الروسية الأوكرانية.

(ل م)

ANHA