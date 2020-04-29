ممثّلو الخارجيّة الأمريكيّة يلتقون مع أحزاب كرديّة في شمال وشرق سوريا

اجتمع اليوم، ممثّلون عن الخارجيّة الأمريكيّة في شمال وشرق سوريا، "ويليام روباك ونائبته إيميلي برنديت" مع مسؤولي ورؤساء أربعة عشر حزباً كرديّاً.

وقد استمع ممثّلو الخارجيّة الأمريكيّة إلى آراء ووجهات نظر الأحزاب السياسيّة حول مبادرة القائد العامّ لقوّات سوريا الديمقراطيّة، مظلوم عبدي لتوحيد الصفّ الكرديّ في سوريا.

والأحزاب الّتي حضرت الاجتماع كانت:

١- حزب السّلام الدّيمقراطيّ الكردستانيّ

٢- الاتّحاد الليبراليّ الكردستانيّ

٣- البارتي الدّيمقراطيّ الكردستانيّ – سوريا

٤- حزب التجمّع الوطنيّ الكردستانيّ

٥- حزب التغيير الدّيمقراطيّ الكردستانيّ

٦- حركة التجديد الكردستانيّ

٧- اتّحاد الشغّيلة الكردستانيّ

٨- حزب الخضر الكردستانيّ

٩- تيّار المستقبل الكردستانيّ

١٠- حزب التآخي الكردستانيّ

١١- حزب روچ الدّيمقراطيّ الكرديّ في سوريا

١٢- الاتّحاد الوطنيّ الحرّ- روج آفا

١٣- حزب النّضال الدّيمقراطيّ

١٤ - الحزب الجمهوريّ الكردستانيّ