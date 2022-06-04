ممارسات ENKS و PDK وتواطؤهما مع الاحتلال التركي هدفها إبادة الشعب الكردي

بعد ما جعل نفسه مرتزقاً لدولة الاحتلال التركي، لا يزال المجلس الوطني الكردي مستمراً في دعم ممارسات دولة الاحتلال التركي بحق الكرد في المناطق الحدودية التي احتلتها في الشمال السوري، الأمر الذي يلقى تنديداً وغضباً لدى الشارع الكردي.

فقد أكد أهالي مدينة كوباني أن المجلس الوطني الكردي يدعم التركي للمناطق الكردية في شمال وشرق سوريا منذ بدء الأزمة السورية.

حيث أشار المواطن ويسو بوزان إلى أن أهداف وغايات دولة الاحتلال التركي من احتلال المناطق الكردية هي تفكيك نسيج المكونات في شمال وشرق سوريا، لذلك استهدفت الحجر قبل البشر ودمرت كل شيء في سبيل مصالحها.

أضاف بوزان: "هُجّر من مدينة عفرين وحدها ـ إبان احتلالها ـ أكثر من 300 ألف مواطن، وقامت دولة الاحتلال بتوطين أسر المرتزقة والنازحين من غوطة دمشق في منازلهم، واليوم يخرج إلينا المجلس الوطني الكردي الذي أصبح بوقاً لدولة الاحتلال التركي، ويقول إن عفرين تعيش بأمان، متناسياً التغيير الديمغرافي الحاصل هناك"، مؤكداً "طالما هناك مرتزقة فلا أمان فيها".

أما المواطن محمد الشبلي فقال "السلام الذي يتحدثون عنه في عفرين، وسري كانيه، وكري سبي هو المجازر التي تُرتكب بحق أهلنا هناك، إنهم يحاولون إبادتنا والمجلس الوطني الكردي يساعدهم في ذلك".

وتابع "لكن من نشأ على فلسفة القائد أوجلان لن يباد، وما يبديه الكرد من مقاومة في جبال كردستان خير دليل، فالكرد لا يتأثرون بالخيانة، ومن جعل نفسه خنجراً للأعداء في خاصرة الكرد له يومه الذي سيحاسب فيه على يد الكرد".

المواطنة خانم حسن أكدت أن المجلس الوطني الكردي " يقوم بالترويج لها، ويدعو أهل عفرين النازحين إلى العودة إليها، يريد بهذا القضاء على من تبقى منهم، فمن يدخل إلى هذه المدينة لا يعود ولا يبقى له أي أثر، إذ يقوم المرتزقة بخطفه، فيكون مصيره إما القتل أو يطلبون الفدية من أسرته مقابل إطلاق سراحه، هذا هو الأمان الذي يتحدث عنه المجلس الوطني الكردي في عفرين".

واختتمت حديثها "الأشجار تُقطع، والرجال يقتلون، والنساء يُغتصبنَ على مرأى منهم، كل هذا وما زال ضمير المجلس الوطني الكردي نائماً. هذه أرضنا لكنه يحاول تدنيس ترابها الطاهر بالمرتزقة القذرين، يريد القضاء على من تبقى من أصحاب الأرض".

يذكر أن دولة الاحتلال التركي تمارس كافة أنواع الحروب ضد أهالي المناطق المحتلة، حيث قامت ـ وحسب إحصائية وثقتها منظمة حقوق الإنسان في إقليم الفرات ـ بتوطين أكثر من 500 ألف مستوطن في مدينة عفرين المحتلة.

'نميز بين مَن يخون القضية ومَن يدافع عنها'

فيما أوضح أعضاء مجلس حي الشهيد روبار قامشلو في حي الشيخ مقصود بحلب أن هدف الحزب الديمقراطي الكردستاني هو تصفية قوات الكريلا وقتل وإبادة الشعب الكردي، وأشاروا إلى أن حزب العمال الكردستاني هو الحزب الوحيد الذي يدافع عن قضية شعبه.

'خيانات PDK مستمرة ضد الكرد'

حيث قال عضو لجنة التدريب في مجلس حي الشهيد روبار قامشلو، أحمد جعفر، إن "خيانة عائلة البرزاني بدأت منذ الثمانينات، بالتعاون مع الأعداء لحماية مصالحها الشخصية والعائلية، وفتحت المجال للعدو لاستهداف الكرد وارتكاب المجازر بحقهم. الدولة التركية قتلت الآلاف من الكرد بيد الحزب الديمقراطي الكردستاني في أعوام الثمانينات والتسعينات".

أكد جعفر أن "هدف الحزب الديمقراطي الكردستاني، وعلى رأسه مسعود البرزاني، هو تصفية جميع الحركات والأحزاب الكردية؛ ليبقى وحده في المنطقة، وهذه إحدى سياسات العدو المتمثل بالدولة التركية".

'الحزب الديمقراطي الكردستاني إرهابي'

وصف جعفر ما يقوم به الحزب الديمقراطي الكردستاني بحق الشعب الكردي من قتل ومجازر بالعمل الإجرامي والإرهابي، وقال "الديمقراطي الكردستاني يصف حزب العمال الكردستاني بالإرهابي؛ لأنه يناضل منذ 50 عاماً من أجل قضية الشعب الكردي وحماية شعبه من الإبادة والظلم".

وتابع أحمد جعفر أن شراكة الحزب الديمقراطي الكردستاني مع الدولة التركية في شن هجماتهما على مناطق الدفاع المشروع تهدف إلى احتلال مناطق قوات الكريلا والقضاء عليها، لكن هذه الهجمات ستفشل أمام مقاومة الكريلا.

من جهته، قال عضو مجلس حي الشهيد روبار قامشلو محمد علي، "نرى أن 28 انتفاضة اندلعت في كردستان، وفشلت جميعها بسبب الخيانة والسياسة الخاطئة "لكن بعدها قام القائد عبد الله أوجلان بتأسيس حزب العمال الكردستاني للدفاع عن كردستان والحفاظ على الهوية والثقافة وحماية الشعوب من الإبادة والظلم".

نوه علي إلى أن "حزب العمال الكردستاني هو الحزب الوحيد في كردستان الذي دافع وضحى من أجل شعبه، وما زال يضحي ويقاوم ضد الاحتلال التركي، ويصفه الحزب الديمقراطي الكردستاني بالإرهاب. إن الديمقراطي الكردستاني هو الإرهابي؛ لأنه يقتل شعبه ويقف إلى جانب العدو الذي قتل شعبه".

'سنستمر في دعم الكريلا'

وقال عضو مجلس حي الشهيد روبار قامشلو محمد علي "سنستمر في دعم ومساندة حزب العمال الكردستاني الذي يدافع عن شرفنا وكرامتنا، وسنقف إلى جانبه لمواجهة الاحتلال والخونة".

(كروب/ف)

ANHA