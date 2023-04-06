ملتقى شبابي يخرج بجملة من التوصيات للتوعية من مخاطر المخدرات

نُظم اليوم الملتقى الشبابي الثاني، في مدينة منبج، في سياق الحملة التوعوية لمخاطر المخدرات تحت شعار "معاً لمكافحة المخدرات".

وحضر الملتقى الذي أقيم في قاعة حزب سوريا المستقبل وسط المدينة، أعضاء وعضوات حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة والشبيبة الشركسية والشبيبة التركمانية وشبيبة حزب سوريا المستقبل والاتحاد الرياضي وشبيبة عوائل الشهداء.

بدأ الملتقى الشبابي الثاني بوقوف الحضور دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى الرئيس المشترك في لجنة الشباب والرياضة حجي مصطفى كلمة شرح من خلالها مخاطر المخدرات وتأثيرها على المجتمع والأساليب التي يتبعها مروّجو المخدرات والقوى الهادفة إلى هدم المجتمع وقيمه من أجل الوصول إلى غاياتها.

ومن ثم فُتح باب النقاش أمام الحضور للتطرق إلى الاضرار الجسدية والنفسية لآفة المخدرات، وتم فيها مناقشة عدة مقترحات وتوصيات وحلول لتفادي مخاطر هذه الآفة المدمرة.

واختُتم الملتقى الشبابي الثاني الخروج بجملة من الاقتراحات والتوصيات، قرأته الرئيسة المشتركة للجنة الشباب والرياضة في منبج سارة إبراهيم "تشكيل لجنة متابعة من الحركات الشبابية مهمتها الأشراف على تنفيذ توصيات الملتقى، وإطلاق سلسلة من المحاضرات التوعوية للفئة الشابة، دعم حركة الطلبة من خلال تشكيل كومينات الطلبة، حملة اجتماعات توعوية لفئة الرياضيين كون يتم الترويج لهم على أنها منشطات، تشكيل منسقية شبابية مهمتها توحيد جهود وطاقات الشباب لخدمة المجتمع".

(م ش/د)

ANHA