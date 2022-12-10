ملتقى حواري نسوي في الرقة للمطالبة بحرية القائد أوجلان ويختتم بجملة من التوصيات

شارك في الملتقى 200 شخصية نسوية من ممثلات عن الإدارة الذاتية من المؤسسات الإعلامية والمدنية والعسكرية والأمنية والحركات والتنظيمات النسائية والأحزاب السياسية و ناشطات سياسيات وحقوقيات ووجيهات عشائر وشخصيات مستقلة.

بدأ الملتقى بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء تلاها عرض سنفزيوني لمسيرة القائد عبدالله أوجلان ونضاله من أجل حرية الشعوب.

وبعدها قرأت الرئاسة المشتركة لبلدية الشعب في الرقة فهيمة الجاسم شرحاً عن حقوق الإنسان وقالت :"هي النموذج الذي يصف السلوك البشري وهي النموذج الأساسي الذي لا يمكن المساس به وهي مستحقة وأصلية لكل شخص كونه إنسان فهي ملازمة له بغض النظر عن هويته أو مكان وجوده".

وأكملت هناك عدة قوانين وأنظمة صدرت بسبب الجرائم المنتهكة بحق الإنسان ولكن يتوارى القانون الدولي لحقوق الإنسان على وضع التزامات يتوجب على الدول الحفاظ عليها وعندما تصبح الدول أطرافا في المعاهدات الدولية يراعى أنها تلتزم بواجباتها بموجب القانون الدولي تتصل بحماية وتطبيق حقوق الإنسان ".

وأضافت "تعني يتوجب على الدول أن تمتنع عن التدخل بحقوق الإنسان أو تقليص التمتع بها أو الالتزام بالحماية ويشترط على الدول أن تقي الأفراد والجماعات من انتهاكات حقوق الإنسان والالتزام بالتطبيق يتضمن أنه يتوجب على الدول اتخاذ إجراءات إيجابية لتسهيل التمتع بحقوق الإنسان الأساسية من خلال التصديق على معاهدات دولية تتعهد الحكومات بوضع التدابير والتشريعات المحلية ".

تلتها محاضرة للمتحدثة باسم مكتب تجمع نساء زنوبيا سوسن الخلف قالت فيها "عندما نتحدث عن وضع المرأة فإننا نتحدث عن وضع المجتمع بشكل مباشر لأن وضعها ومستوى حريتها هو الذي يحدد وضع المجتمع أيضاً كما أن التاريخ الإنساني لديه أمثلة مباشرة".

وأكملت " إن النظام المتسلط على رقاب المجتمعات منذ أكثر من 5000 عام تسبب بظهور المشاكل والقضايا التي أودت بالإنسانية إلى حافة الهاوية بحيث لاتزال البشرية تعيش تحت تأثيرها إلى يومنا الراهن وكافة الأزمات التي تعانيها عقدة من الصعب حلها دون تقديم البدائل".

وأضافت يقول القائد عبدالله أوجلان إن أول حرب أعلنت في تاريخ البشرية هي الحرب التي أعلنت من قبل الرجل ضد المرأة".

وبعدها تم فتح باب المداخلات أمام المشاركات حول التغاضي الدولي عن الانتهاكات التي تمارسها دولة الاحتلال التركي.

واختتم الملتقى ببيان ختامي تحدث عن المؤامرة التي استهدفت القائد عبد الله أوجلان من قبل القوى المهيمنة في العالم، ومساعيهم لإحداث حرب عالمية ثالثة تصب في مصالحهم.

في حين أشار إلى نضال القائد في سجن إمرالي وهزيمته للمؤامرة وأن فكره هو حل جذري للكثير من القضايا العالقة في الشرق الأوسط ودوره الكبير في تحقيق الحرية للمرأة وتحصيل حقوقها.

في حين ضم البيان جملة من التوصيات أهمها :

الاعتراف الدولي بالإدارة الذاتية وإخراج حزب العمال الكردستاني من قائمة الإرهاب. المطالبة والعمل والدفاع عن حرية القائد عبد الله أوجلان. مطالبة الجهات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة بلعب دورها في حل قضية القائد أوجلان بما يساهم ذلك في حل قضايا الشرق الأوسط. تشكيل لجنة دفاع نسائية حقوقية لإعداد مذكرة اتهام ضد الدولة التركية ورفعها للمحاكم المختصة العالمية. العمل على علاقات دولية ودبلوماسية للتواصل مع كل الأطراف لحشد الرأي العالمي والدولي لمناصرة ودعم قضية القائد عبد اللّه أوجلان ٠‏ للمسيرات والتظاهرات والاعتصامات. رفع وتيرة النضال الجماهيري من خلال التنظيم المستمر للمسيرات وكل الفعاليات الاجتماعية التي تأتي في إطار التنديد بالعزلة المفروضة على القائد عبد اللّه أوجلان. العمل على ملتقيات وندوات وورشات عمل فكرية اجتماعية سياسية ثقافية لشرح فكر وفلسفة القائد أوجلان مع كافة الناشطين ‏ في جميع أنحاء العالم توثيق الجرائم والانتهاكات الني تمارس بحق المرأة وخاصة السياسية والعسكرية على يد الحكومة السورية والتركية والإيرانية والعراقية وتقديم هذه الوثائق لمحكمة الجنايات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان. استمرار إطلاق حملات التواقيع والهاشتاغات الإلكترونية للمطالبة بحرية المفكر عبد الله أوجلان. العمل على قانون المرأة وإنصافها وذلك من خلال اللجان والهيئات الحقوقية التي تعمل في أنظمتها على فكر القائد عبد الله أوجلان ترجمة أفكار القائد وتوجيهاته إلى الواقع العملي في ما يتعلق بحربة المرأة بحصولها على كامل حقوقها لخلق مجتمع حر يعيش ضمن الحياة الندّية يكون فيها الرجل حراً يؤمن بأن حريته مرهونة بحرية المرأة. دعم الانتفاضة النسائية في كل أنحاء العالم. العمل على بناء مجتمع أخلاق سياسي أيكولوجي.

(سـ)

ANHA