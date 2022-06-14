ملتقى حواري للمرأة الشابة في كوباني

وتضمن الملتقى ثلاثة محاور رئيسة دارت حول "حقيقة نظام البعث"، "حقيقة الاحتلال التركي"، "حقيقة عائلة البرزاني".

انطلقت فعاليات الملتقى بالوقوف دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء تلاها إلقاء كلمة الافتتاحية من قبل الرئيسة المشتركة لحركة الشبيبة الثورية السورية في إقليم الفرات هبون محمد التي أشارت خلال كلمتها إلى أن العدو يستهدف المرأة الشابة بشكل خاص في حربه الخاصة، والهدف منها كسر إرادة المرأة الشابة.

وأكدت هبون أن نضال ومقاومة المرأة الشابة التي تسير عليها هي بفضل فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان وأنها ستكون الطريق للوصول إلى الحرية. مناشدة كافة الشابات للتوجه إلى تنظيم أنفسهن وزيادة وعيهن وأن يكن واعيات لمخططات العدو للسير على خطا المقاومة لنيل حريتهن.

ومن ثم قرأت الإدارية في لجنة المرأة الشابة في مقاطعة كوباني غادة محمود المحور الأول الذي دار حول حقيقة نظام البعث وكيف أنه قمع حرية المرأة والأساليب التي مارسها لاضطهادها.

وبعدها فتح باب النقاش أمام الحاضرات حول ممارسات نظام البعث القمعية بحق المرأة واللواتي أكدن من خلال نقاشاتهن على أن المرأة استطاعت بفضل فكر القائد عبد الله أوجلان كسر تلك القيود التي قيدت بها ونالت البعض من حريتها وأنها ستناضل لتنال حريتها وكافة حقوقها المشروعة.

كما تم عرض سينفزيون عن نضال الشعب الكردي والمرأة بشكل خاص عبر التاريخ وبشكل خاص منذ تأسيس حزب العمال الكردستاني.

بعد ذلك قرئ المحور الثاني حول حقيقة الاحتلال التركي من قبل الشابة رودين محمد والتي أكدت خلال المحور على أن الاحتلال التركي وخلال فترة مخططاته الاحتلالية لأراضي كردستان وإلى الآن يحارب إرادة المرأة الحرة المناضلة في وجه الفاشية التركية عبر كافة الأساليب الممكنة.

ومن ثم تم فتح باب النقاش أمام الحاضرات اللواتي أكدن أن المرأة المناضلة انتفضت في وجه الفاشية والظلم الذي كانت تتعرض له ليس فقط بين الشعب الكردي ولكن في كافة أرجاء العالم وأن العدو سيهزم أمام إرادة المرأة الحرة التي أثبتت نفسها بتضحيتها.

وبعدها قرئ المحور الثالث حول حقيقة عائلة البرزاني التي تدعم الاحتلال التركي وتسير على نهج الخيانة كما وصفه المحور. وناشدت المشاركات الكرد في باشور كردستان للوقوف ضد ذلك النهج الذي يستمر عبر التاريخ.

واختتم الملتقى بقراءة البيان الختامي الذي تضمن جملة من التوصيات، وجاء فيه "أثبتت المرأة الكردية نفسها في الثورة في روج آفا، وفي جبال كردستان حققت المرأة مئات المكاسب على كافة الأصعدة من خلال نضالهن ومقاومتهن وهذه المكاسب لا تزال تحت التهديد حتى يومنا هذا.

يتوجب علينا كشابات تنظيم أنفسنا في كافة المجالات لأن قيمنا المجتمعية تتعرض لهجمات المحتلين، نحتاج إلى بناء نظام حماية خاص بنا في نفس الوقت يجب أن ندير وننشط أنفسنا سياسياً وفكرياً وعلمياً ضد التهديدات التي نتعرض لها.

سنكافح الدعارة وإدمان المخدرات والفسق والفساد وننمي ثقافتنا على أساس مجتمع ديمقراطي و امرأة حرة، سنشن حرب تحرير مناطقنا ضد الاحتلال التركي والخونة".

(م ع/ك)

ANHA