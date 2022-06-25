ملتقى فكري للمثقفين في منبج حول فلسفة الأمة الديمقراطية

وحضر الملتقى نخبة من مثقفي ومثقفات مدينة منبج وريفها وأعضاء من منظمات المجتمع المدني في منبج, وذلك في مركز الثقافة والفن وسط المدينة.

وبدأ الملتقى بكلمة مساعد الأمين العام لحزب سوريا المستقبل جاهد حسن الذي تحدث عن مشروع الأمة الديمقراطية, وعن كيفية العمل من أجل نجاح هذا المشروع.

وقال جاهد حسن خلال حديثه: "مشروع الأمة الديمقراطية هو من سيوصلنا إلى المجتمع السياسي الأخلاقي, وللوصول إلى مجتمع أو إلى دولة حرة ديمقراطية يجب التضحية ببعض الأمور".

وأضاف: "الفرق بين شمال وشرق سوريا وشمال وغرب سوريا هو الاعتماد على الذات, مناطق شمال وشرق سوريا اعتمدوا على قوتهم ودافعوا على أنفسهم ليصبحوا نموذجاً يحتذى به ليس فقط في الشرق الأوسط بل في العالم أجمع".

بعدها فتح باب النقاش والحوار مع الحضور الذين أكدوا أهمية مشروع الأمة الديمقراطية من أجل بناء مجتمع حر وديمقراطي، كما أكدوا على ضرورة تصعيد النضال لإنجاح هذا المشروع.

(أ ق/ك)

ANHA