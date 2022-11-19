ملتقى العشائر السورية الثاني ينطلق غداً الأحد

تحت رعاية الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، أنهت، اليوم السبت، اللجنة التحضيرية استعداداتها لعقد ملتقى العشائر السورية الثاني، والذي سينطلق يوم غد الأحد، بحضور أكثر من 6300 من الشيوخ ووجهاء العشائر في شمال وشرق سوريا، بالإضافة إلى شيوخ ووجهاء العشائر من الداخل السوري.

وأكد عضو اللجنة التحضيرية للملتقى، ثابت الجوهر، لوكالتنا "الهدف من عقد الملتقى، هو ترسيخ مبدأ الإدارة الذاتية، ورسالةً للداخل السوري وخارجه؛ بأن كافة العشائر والقبائل ومكونات شمال وشرق سوريا عامةً، تقف إلى جانب الإدارة الذاتية وأبنائهم ضمن صفوف قوات سوريا الديمقراطية في ترسيخ الأمن والأمان والدفع بالعملية السياسية إلى الحوار السوري -السوري لإنهاء أزمة البلاد والحروب الدائرة فيها".

(ب ر/ف)

ANHA