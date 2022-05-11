ملتقى العشائر العربية: نقف صفاً واحداً إلى جانب الإدارة الذاتية بكافة مؤسساتها المدنية والعسكرية

نظم المجلس العسكري في ناحية تل براك ملتقى عشائرياً شارك فيه العشرات من شيوخ ووجهاء العشائر العربية ورجال الدين في نواحي تل براك وتل حميس والهول، وذلك لمناقشة مجمل المستجدات ودور العشائر في التصدي للهجمات التي تستهدف المنطقة.

بدأ الاجتماع الذي عقد في قاعة الاجتماعات في ناحية تل براك بالوقوف دقيقة صمت. تلاها كلمة ألقاها القيادي في العلاقات العامة لإقليم الجزيرة أحمد الموسى شرح فيها الوضع الراهن والمستجدات الأخيرة والمخاطر التي تواجه المنطقة ودور قوات سوريا الديمقراطية في الدفاع عن أراضي شمال وشرق سوريا.

وتخلل الملتقى أيضاً مداخلات من شيوخ ووجهاء المنطقة الذين أثنوا على دور قوات سوريا الديمقراطية. كما أكدوا على وحدة الصف في مواجهة أي عدوان. كما طرح المشاركون جملة من الآراء المتعلقة بالوضع المعيشي في المنطقة.

وفي ختام الملتقى أصدر مجلس العشائر في المنطقة بياناً قرئ من قبل المتحدث الرسمي باسم شيوخ ووجهاء المنطقة أحمد حويدر وجاء فيه:

"نحن وجهاء المنطقة في تل براك والهول وتل حميس في إقليم الجزيرة، وجميع قواتنا من عرب وكرد وسريان لا نسمح لأي تدخل خارجي أو داخلي للعبث بمكتسبات وقيم شعبنا. واليوم نحن هنا للوقوف صفاً واحداً لدعم جهود إدارتنا الذاتية والمؤسسات بجميع تصنيفاتها العسكرية والمدنية."

كما استنكر البيان مساعي الاحتلال التركي لمصادرة واحتلال مناطق شمال وشرق سوريا. كما ناشد البيان الأمم المتحدة والتحالف الدولي وجميع المنظمات الدولية لدعم الإدارة الذاتية والوقوف إلى جانبها "لتحقيق الحرية لشعوب المنطقة".

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ANHA