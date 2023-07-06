ملتقى أديان ومعتقدات ميزوبوتاميا يستعد لعقد مؤتمره الدولي الثاني

بهدف العودة إلى جوهر الأديان الذي يدعو إلى التعايش السلمي والتكاتف بين أبناء المجتمع وتعزيز روابط الأخوة في المجتمع، يُعقد المؤتمر الدولي الثاني لملتقى أديان ومعتقدات ميزوبوتاميا.

ويشارك في المؤتمر الثاني ممثلو معظم الأديان والمعتقدات والطوائف والمذاهب في شمال وشرق سوريا وسوريا والشرق الأوسط وحول العالم، كالديانة اليهودية، والمسيحية، والإسلامية، والزردشتية، والايزيدية، والصابئة، والكاكائية، واليارسانية، والشبكية، والعلوية، والصوفية، وشخصيات عامة ومفكرون مهتمون بقضايا الدين، وذلك من خلال الحضور أو المشاركة عبر الانترنت أو فيديوهات مسجلة.

أهداف المؤتمر الثاني

عن هدف المؤتمر، قال عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر وعضو ملتقى أديان ومعتقدات ميزوبوتاميا، الشيخ عبد الرحمن بدرخان: "هدف المؤتمر العودة إلى جوهر الأديان الذي يدعو إلى التعايش السلمي والتكاتف بين أبناء المجتمع، وتعزيز روابط الأخوة في المجتمع المتعدد والمختلف في الأديان والأعراف والأعراق، ونبذ الكراهية وترسيخ مبادئ السلام، ونشر ثقافة المحبة والتآخي على النقاط المشتركة بين الأديان والمعتقدات، وقبول الآخر"، مؤكداً أن "الاختلاف إثراء لا صراع".

كما تنص أهداف المؤتمر الدولي الثاني لأديان ومعتقدات على إعطاء المرأة دورها الريادي في تنشئة المجتمع المتماسك، والتركيز على أهمية دور الشباب في حمل رسالة المحبة والسلام للأجيال القادمة.

برنامج المؤتمر

كشف عبد الرحمن بدرخان عن برنامج المؤتمر، حيث قال: "سيتضمن كلمة انطلاق المؤتمر وعدة كلمات أخرى من قبل الحضور، حيث سيركز اليوم الأول على محورين أساسيين، الأول: أسس الإخاء، والثاني: دور المرأة في تعزيز أواصر الإخوة، بالإضافة الى عرض فيديوهات مسجلة من قبل المشاركين من خارج البلاد".

أما في اليوم الثاني، فسيتم خلال الساعات الأولى جمع آراء وحلول ومقترحات الحضور من أجل ترسيخ مبدأ الإخاء، ثم التطرق إلى الوضع التنظيمي والأمور المتعلقة بالمركز كالأعمال السنوية وغيرها.

(ك آف)

ANHA