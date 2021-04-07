ملك الأردن يعلن وأد الفتنة ويعتبر التطورات الأخيرة الأكثر إيلاماً

وجه الملك الأردني عبد الله الثاني، اليوم الأربعاء، رسالة إلى شعبة حول التطورات الأخيرة المرتبطة بولي العهد السابق، الأمير حمزة بن الحسين، وفق ما نقله الديوان الملكي الهاشمي.

وأكد ملك الأردن أنه قرر التعامل مع موضوع الأمير حمزة في إطار الأسرة الهاشمية.

وقال إنه أوكل مسار موضوع الأمير حمزة إلى عمه الأمير الحسن بن طلال، مبرزاً أن الأمير حمزة "التزم أمام الأسرة أن يسير على نهج الآباء والأجداد وأن يكون مخلصاً لرسالتهم".

وقال "لم يكن تحدي الأيام الماضية هو الأصعب أو الأخطر على استقرار وطننا لكنه كان لي الأكثر إيلاماً".

وبخصوص مصير الأمير حمزة، أعلن الملك أنه اليوم مع "عائلته في قصره برعايتي". وأضاف بأن الأمير التزم بأن يضع مصلحة الأردن ودستوره وقوانينه فوق أي اعتبارات أخرى.

وأكد أن أطراف "الفتنة كانت من داخل بيتنا الواحد وخارجه ولا شيء يقترب مما شعرت به من صدمة وألم وغضب".

وصرح بأن "الجوانب الأخرى قيد التحقيق وفقاً للقانون، إلى حين استكماله ليتم التعامل مع نتائجه".

وذكر الملك عبد الله الثاني بأن الأردن يواجه "تحديات اقتصادية صعبة فاقمتها جائحة كورونا وندرك الصعوبات التي تواجه مواطنينا".

(ي ح)