ملحّن مكسيكي يشيد بثورة روج آفا: ألهمتني بشدّة

يصادف اليوم، الذكرى السنوية الـ 11 لثورة 19 تموز، وفي هذه المناسبة، أرسل الملحن المكسيكي، ناثان فيليكس، رسالة مصورة بهذا الصدد.

وقال ناثان فيليكس عبر رسالته: "مرحباً، أنا الملحّن الموسيقي ناثان فيليكس. يشرفني أن أنضم إليكم من يروكلين، نيويورك في ذكرى ثورة روج آفا".

وتحدث عن مدى تأثره بثورة روج آفا وأكد: "لقد ألهمتني ثورة روج آفا بشدة. هي ثورة مرادفة للمقاومة البطولية، إنها ثورة اجتماعية مهمة في إقامة نظام جديد مع وجود جديد، وإمكانية الحصول على أخلاق جديدة وطريقة أخلاقية جديدة في التفكير".

أعرب فيليكس عن إعجابه بالأسس التي تقوم عليها ثورة روج آفا، إذ قال: "أنا شخصياً معجب بتركيزها على تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين والاقتصاد التعاوني، لقد ألهمت هذه المفاهيم فني، وفني منحني منصة لمشاركة هذا مع الآخرين من خلال الموسيقى".

عبد الله أوجلان فنان بكلماته وتعاليمه وأفكاره

كما أعرب عن فخره لقربه من الكرد والقائد عبد الله أوجلان، حيث قال: "أشعر بالفخر كوني جزءاً من الحركة الفنية المحيطة بالكرد، وأيضاً عبد الله أوجلان. آبو هو فنان بكلماته وتعاليمه وأفكاره".

وأضاف: "بصفتي فنان، أشعر أنه من المهم استخدام ألحاني الموسيقية في مكافحة الظلم والقمع. إنها مساهمتي الصغيرة في المشاركة بالنضال العالمي ضد الاضطهاد وعدم المساواة، وآمل أن أستمر في بناء علاقات معكم ومع الآخرين الذين يشاركون هذه القيم".

واختتم فيليكس رسالته المصورة المرسلة بمناسبة الذكرى السنوية لثورة 19 تموز في روج آفا، بقوله: "أشيد بكم على الروح والقدرة في الصمود، ربما يمكنني الانضمام إليكم شخصياً في 2024 للاحتفال بالذكرى السنوية".

من هو ناثان فيليكس؟

ناثان فيليكس، ملحّن وفنان أوبرالي مكسيكي، أعدَّ ألبوماً باسم "أوجلان" ونشره في 15 تشرين الأول عام 2020 على منصات التواصل الافتراضي.

أكد خلال لقاءات تلفزيونية، أنه أخذ إلهامه من القائد عبد الله أوجلان ونضال الكرد ومن روج آفا.

(س ر)

ANHA