ملح شمال وشرق سوريا من إنتاجها

منذ بداية شهر تموز 2022، دخل معمل " روشنا" للملح والذي يعتبر الأول من نوعه في شمال وشرق سوريا، العمل في مدينة الحسكة، ضمن مجموعة المعامل التابعة لإدارة المعامل الإنتاجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، والتي تدير 11 معملاً تصنع مختلف المنتجات.

المعمل الذي تصل طاقته الإنتاجية إلى 25 طن من الملح يومياً، يجلب الملح من ناحية الشدادي ومناطق في دير الزور.

هذا وتشتهر قرية الرشيدية في الشدادي، بوجود ممالح أو ينابيع ملحية يستخرج منها الملح طيلة فصل الصيف، حيث يجمع عمال الملح كميات منه وتعبأ في أكياس بوزن 50 كيلو غرام وتوضع في المستودعات قبل جلبها للمعمل المفتتح.

الإداري في معمل روشنا للملح شيروان سيدو محمد أشار إلى أن الملح الخام يصلهم من الشدادي ودير الزور، ويخضع لعدة مراحل للوصول إلى أفضل أنواع الملح.

هذا ويجري في المعمل عملية غسل الملح عبر آلة خاصة، وتنشيفه فيما بعد، وطحنه بآلة ثالثة، وتعبئته فيما بعد في الأكياس.

ويوفر العمل في معمل الملح بمدينة الحسكة فرص العمل لـ 20 عامل وعاملة متوزعين في مراحل العمل المختلفة.

وبحسب الإداري فإن الملح المستخرج يصلح للاستخدام المنزلي، منوهاً إنهم يوزعون الانتاج على الأفران والمطاحن في شمال وشرق سوريا.

ولا تخطط الإدارة لزيادة الانتاج في الوقت الحالي، وفقاً لـشيروان سيدو محمد.

(سـ)

ANHA