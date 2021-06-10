ملفات مهمة يناقشها وفد الإدارة الذاتية مع الجانب الفرنسي

ويزور الوفد الممثل عن الإدارة الذاتية منذ الـ 7 من شهر حزيران الجاري، فرنسا بناءً على دعوة رسمية من لجنة العلاقات الخارجية للبرلمان الفرنسي، ومن المزمع أن تستمر الزيارة حتى الـ 11من الشهر ذاته.

ويضم وفد الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا كل من نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، حمدان العبد، والرئيسة المشتركة لمجلس الرقة المدني، ليلى مصطفى، مسؤولة مكتب العلاقات الخارجية في جامعة روج آفا كوليستان سيدو، بالإضافة إلى عبدالسلام مصطفى ممثل الادارة الذاتية باوربا، وخالد عيسى ممثل الادارة بفرنسا.

وعقدت اللجنة مع الوفد اجتماعات عديدة نوقش فيها ملف الأزمة السورية، ومعتقلي داعش في سجون الإدارة الذاتية، وأسرهم (نساء داعش)، كذلك تطرقت إلى دور الدول الأوروبية وفرنسا لإنهاء الأزمة السورية، كما تم عرض فيلم تعريفي بمدينة الرقة التي عرفت باسم "عاصمة الخلافة" سابقًا، وتحريرها من مرتزقة داعش لاحقًا.

يوم أمس، ألقى وفد ممثل عن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سـوريا، كلمة أمام لجنة العلاقات الخارجية للبرلمان الفرنسي، وسط تغطية واسعة من الإعلام الفرنسي لكلمة الوفد.

وفي تصريح خاص لوكالتنا، قالت الرئيسة المشتركة لمجلس الرقة المدني، ليلى مصطفى، إن هذه الزيارة جاءت بناءً على دعوة رسمية، أجريت خلالها عدد من اللقاءات والاجتماعات مع الجانب الفرنسي، وذلك لمناقشة عدد من التحديات الأساسية المهمة التي تواجه سوريا بشكل عام ومناطق شمال وشرق سوريا خاصةً.

وأضافت: "كما تم التركيز على الجوانب الخدمية المتطلبة في هذه المرحلة من جانب إعادة الإعمار وتلبية الاحتياجات الأساسية لأهالي وأبناء المنطقة، وإمكانية الوصول إلى المستوى المطلوب حتى يعيش كافة الأهالي بالمستوى الخدمي الذي يتناسب وتضحياتهم ورؤاهم وتطلعاتهم في مستقبل سوريا".

( ي م/ آ د)

ANHA