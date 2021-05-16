ملفان رسول: الكرد تجاوزا مراحل صعبة والأيام القادمة ستثبت الوجد الكردي على الخريطة

يواصل جيش الاحتلال التركي استهداف مناطق الدفاع المشروع منذ 23 من شهر نيسان الفائت مستخدماً الأسلحة الكيماوية المحرمة دوليًّا، فيما تمكنت قوات الدفاع الشعبي من إلحاق خسائر كبيرة بها بعد توجيه ضربات مباشرة لمواقعها.

وعد الكاتب والإعلامي ملفان رسول، هجمات تركيا المستمرة على باشور كردستا" مؤامرة محاكة منذ سنوات طويلة على عموم كردستان".

وأضاف: "منذ أربعين عاماً والدولة التركية تسعى إلى إنهاء إرادة الكرد حتى بات هدف أٍساسي لها، وتستمر في انتهاج سياسة إراقة الدم الكردي، وطمس الهوية الكردية في باكور كردستان".

وبيّن رسول أن استمرار تركيا في شن هجمات على حركة التحرر الكردستاني :"يأتي نتيجة التخبط الذي تعاني منه الدولة التركية بسبب سلطة حزب العدالة والتنمية بمساندة الأحزاب القومية العنصرية، وفشل سياساتها في كافة المستويات".

وأشار إلى فشل تركيا:"في آسيا وإفريقيا وأوروبا بكافة المستويات، والآن تحاول الانتصار في كردستان، لتحقق الدكتاتورية التي تسعى إليها للسيطرة على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في العالم".

وتابع: "سياسات الفاشية التركية ضد حركة التحرر الكردستانية في مناطق الدفاع المشروع، استمرار للمؤامرة التي بدأت من إمرالي ومروراً بحزب الشعوب الديمقراطي، وجبال قنديل، وآفاشين، ومتينا، ووصولاً إلى كركوك، لتأسس طوقاً حول روج آفا وشمال سوريا، في سبيل بناء نظام لها يعادي إرادة الكرد".

واعتبر انتظار موقف دولي مدين للهجمات التركية على كردستان مضيعة للوقت :"يجدر بالكرد ألا ينتظروا أي موقف جدي من القوى العالمية التي تراقب انتهاكات تركيا بصمت".

وأكد أن الكرد مطالبون :" في الوقت الراهن اتخاذ موقف كردستاني موحد، فالكرد تمكنوا من اجتياز مراحل صعبة عقب اتفاقيات لوزان وسيفر المعادية للكرد"، مضيفاً:" في الأيام القادمة سيثبت الوجود الكردي على الخريطة ".

وشدد رسول على ضرورة أن ينتفض:" أبناء عموم كردستان وكل كردي يعشق وطنه في وجه السياسات الإقصائية التي تستمر في ممارسة الإبادات بحق الكرد".

وأكد أن المقاومة هي السبيل الوحيد للجم الدولة التركية: "نأمل أن ترتفع وتيرة المقاومة الكردية، فالمقاومة سبيل الانتصار، والجيش التركي سيسقط كما سقط في زاب وآفاشين وفي الثمانينات أثناء مواجهة حركة التحرر الكردستانية".

واختتم ملفان رسول حديثه بتسليط الضوء على الدور الذي يقع على عاتق السياسيين والأكاديميين والمثقفين، قائلاً: "نأمل أن يستمر كل سياسي ومثقف وأكاديمي في النضال بجانب المقاتلين وحماية قضية الكرد، واستنكار انتهاكات الاحتلال التركي بمواقفهم وأقلامهم".

(م ح)

ANHA