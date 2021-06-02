مكونات تربه سبيه: سائرون على نهج الشهداء لتحقيق النصر

توجه العشرات من أهالي ناحية تربه سبيه، اليوم، إلى قرية غريقة شمال ناحية تربه سبيه، لتقديم واجب العزاء لذوي الشهيد عبدالله الرجب، عضو قوات الحماية الذاتية، في خيمة العزاء التي نصبت في مسقط رأسه، وذلك خلال مراسم عزاء.

بدأت مراسم العزاء بالوقوف دقيقة صمت، ألقيت بعدها العديد من الكلمات، باسم الرئاسة المشتركة لمجلس ناحية تربه سبيه من قبل محمد حجي فرحان، وباسم مؤتمر ستار من قبل مها المطلق، وباسم عائلة الشهيد من قبل نوري الرجب.

توجهت جميع الكلمات بالعزاء لذوي الشهيد عبدالله رجب، وأشادت بدور الشهداء في حماية الأرض والشعب وتحقيق المكتسبات، وشددت على أن اللحمة الاجتماعية ستستمر حتى تحرير كافة الأراضي المحتلة.

كما جدد المعزون عهدهم بالسير على خطا الشهداء حتى تحقيق النصر وتحرير الأراضي المحتلة.

واختتمت مراسم العزاء بقراءة وثيقة الشهيد وتسليمها إلى ذويه، وسط زغاريد الأمهات والهتافات التي تحيي وتمجّد بطولات الشهداء.

وارتقى الشهيد عبدالله رجب إلى مرتبه الشهادة في 24 من شهر أيار المنصرم، في ناحية الشدادي التابعة لمدينة الحسكة، أثناء تأديته لمهامه العسكرية.

(ر ر / آ د)

ANHA