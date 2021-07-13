مكونات تربه سبيه: مقاومة 14 تموز كانت شرارة لثورة كافة الشعوب لنيل الحرية والكرامة

تجمع الأهالي أمام مركز مؤتمر ستار غربي الناحية رافعين صور الشهداء وأعلام القوات العسكرية ولافتات كتبت عليها "بروح مقاومة 14 تموز نحيي كفاح آفاشين- زاب- ومتينا" و "ثورة 14 تموز هي اساس بناء ثورتنا".

جابت المسيرة الشارع العام وسط إغلاق السوق المركزي وترديد المشاركين للشعارات التي تحيي مقاومة السجون.

وسار المشاركون حتى وصلوا أمام مركز الشبيبة غربي الناحية، وهناك ألقى الإداري في حزب الاتحاد الديمقراطي في ناحية تربه سبيه فصيح حسين كلمة أشار من خلالها إلى مقاومة السجون التي "أثبتت للعالم أجمع إن الشعب الكردي لن يرضى بالذل و لن يخضع لأية سياسات تحاول إبادته وكانت رسالة واضحة لكفاح الشعوب ضد الاحتلال".

فصيح أوضح أن "اليوم تتحقق نتائج ثورة 14 تموز على أرض الواقع حيث استطاع الشعب الكردي والشعوب التواقة للحرية أن يكونوا صدى لصوت حريتهم و الوقوف أمام السياسات التي تحاول كسر إرادة الشعوب المظلومة".

بعدها ألقى حكمت حبيب كلمة بإسم العشائر العربية وقال: "إن مقاومة 14 تموز لم تكن شرارة لثورة الشعب الكردي فقط بل كانت البداية لانطلاقة ثورة الحرية والكرامة لكافة الشعوب المناضلة و المطالبة بحريتها ومنهم الشعب العربي الذي لاقى الويلات من سياسات الأحزاب البعثية والرجعية".

حبيب ناشد كافة الشعوب والمكونات بالتكاتف يداً بيد أمام سياسات الإبادة والتي تحاول فرض الاستسلام على عموم شعوب المنطقة.

واختتمت المسيرة بترديد الشعارات التي تحي مقاومة 14 تموز وتخلد شهداءها.

(ل)

ANHA