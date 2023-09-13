مكونات تربه سبيه: الانخراط في النضال والتكاتف طريق لتحقيق حرية القائد الجسدية

أوضحت مكونات ناحية تربه سبيه أن الانخراط في مقاومة نشطة ضد العزلة المشددة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، وتكاتفها حول مقاومة القائد عبد الله أوجلان هو ضمان حرية القائد الجسدية.

المواطنة منتهى مطر من المكون العربي، أوضحت أن نضال القائد عبد الله أوجلان في قضية حرية المرأة أثّر في جميع النساء اللواتي تعرفن على فكره وفلسفته، وأشارت إلى أن: "مشاركة المرأة العربية اليوم، بشكل فعال في جميع مجالات الحياة ضمن مناطق شمال وشرق سوريا هو بفضل فلسفة القائد عبد الله أوجلان".

وبيّنت منتهى مطر أنّ: "كل هذه التطورات على صعيد قضية المرأة، والتي أثّرت على تطور المجتمع والأسرة، لم يرُق للأنظمة العالمية التي تعادي حرية الشعوب، وفي مقدمتها دولة الاحتلال التركي، لهذا فرضت عزلة مشددة على القائد لعزله عن الخارج في مسعى لعزل أفكاره"، وأكدت مستمرون في الفعاليات حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان.

وشجبت المواطنة كولي بحدي من المجتمع الإيزيدي، فرض العزلة على القائد عبد الله أوجلان، ونوّهت إلى أنها استهداف لكافة المكونات والشعوب التي تؤمن بفكر وفلسفة القائد.

وأكدت أن: "الانخراط في مقاومة نشطة ضد العزلة المشددة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان والتكاتف هو ضمان لحريته الجسدية".

واستنكر المواطن أحمد العلي من المكون العربي، صمت القوى الدولية والمنظمات الحقوقية والإنسانية حيال الجرائم والممارسات التي ترتكب بحق القائد عبد الله أوجلان. ولمجابهة هذه السياسات نوّه: "سنبني شخصياتنا بالتدريب وفق فكر وفلسفة القائد لبناء مجتمع ديمقراطي".

من جهتها، أكدت حفيظة الرافع من المكون العربي، أن تكاتف المكونات والشعوب هو سبيل لإفشال سياسات العزلة والتعذيب التي تنتهج ضد القائد عبد الله أوجلان.

(آ)

ANHA