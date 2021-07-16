مكونات تربه سبيه وجل آغا يحتفلون بذكرى ثورة 19 تموز

توافد العشرات من مكونات ناحية تربه سبيه إلى ساحة آزادي شمال الناحية للاحتفال بذكرى انطلاق ثورة 19 تموز التي زينت بأعلام وحدات حماية الشعب والمرأة وقوات سوريا الديمقراطية وبمشاركة الاحزاب السياسية في الناحية ومؤسسات المجتمع المدني.

الحفل بدأ بالوقوف دقيقة صمت، القت بعدها الإدارية في حزب الاتحاد الديمقراطي في ناحية تربه سبيه هدية شمو كلمة اشارت من خلالها الى أن ثورة 19 تموز كانت نقطة تحول لمصير مكونات المنطقة التي توحدت ضد الارهاب وبنت مجتمع ديمقراطي.

شمو نوهت الى ان ثورة 19 تموز عرفت بثورة المرأة التي تقدمت كافة المجالات وخصوصا العسكرية واستطاعت دحر الارهاب وحماية اهلهم.

بدوره القى القيادي في وحدات حماية الشعب باران أومري كلمة نوه من خلالها الى أنهم كقوات عسكرية مستعدون للتضحية من اجل حماية شعبهم وأرضهم وتحرير كل شبر محتل، وجدد العهد لشهداء ثورة 19 تموز مواصلة نضالهم".

بعدها قدمت فرقة الشهيد خبات التابعة لمركز هيزل للثقافة والفن في ناحية تربه سبيه بعض الأغاني الفلكلورية كما قدم الفنان الكردي عبد الرحمن أبو امين بعض من اغانيه بمشاركة فرقة الشهيدة زيلان من درباسية .

واستمر الحفل بمشاركة العديد من الفنانين منهم الفنان دانيش بوطان والفنان باران والفنان نوري علي وعقد الاهالي حلقات الدبكة على أنغام اغانيهم.

جل آغا

وفي نفس السياق نظم مجلس ناحية جل آغا احتفالية شارك فيها العشرات من مكونات الناحية من كرد و عرب و سريان و الذي أقيم في كراج الناحية وزينت الساحة بأعلام القوات العسكرية و المؤسسات المدنية و لافتات كتبت عليها " بروح ثورة 19 تموز سندحر الاحتلال و نضمن الثورة" و "تحيا أخوة الشعوب".

بدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت بعدها ألقيت كلمة من قبل مراد شمو باسم الإدارة الذاتية الديمقراطية و الذي أشار من خلالها إلى إن ثورة شمال و شرق سوريا ابتداءاً من ثورة 19 تموز تحققت وانتصرت بفضل تضحيات المئات من الشهداء .

مراد طالب مكونات المنطقة بالتكاتف ودعم الإدارة الذاتية لتحقيق الأمن والديمقراطية في المنطقة و لينعم أهلها بالسلام ونيل الاعتراف بالإدارة الذاتية وشعوب المنطقة .

و باسم حزب الاتحاد الديمقراطي بين سرور الشطي إن ثورة 19 تموز هي استمرارية لثورة 14 تموز ومقاومة السجون وإن مكونات المنطقة من كرد و عرب و سريان لم يرضخوا للسياسات و الفتن التي كانت تحدث في المنطقة لضرب مشروع الإدارة الذاتية و الأمة الديمقراطية .

سرور أكد إنهم مستمرون في النضال إلى تحرير كافة الأراضي المحتلة من رجس الاحتلال التركي وإن ثورة 19 تموز هي بمثابة بداية حرية الشعوب.

لتلقي بعدها فرقة آكري التابعة لمركز الثقافة و الفن في ناحية عامودا و نخبة من الفنانين الكرد عدة أغاني ثورية و تراثية, وعقد المشاركون حلقات الدبكة على أنغامها.

(كروب/ل)

ANHA