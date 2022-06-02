مكونات تربه سبيه تتظاهر ضد الاحتلال التركي وتؤكد على المقاومة ضده

تحت شعار "بإرادة الشعوب والكريلا سندحر الاحتلال والخيانة" خرج المئات من أبناء مكونات ناحية تربه سبيه من كرد وعرب وسريان في مظاهرة منددة بالهجمات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا واحتلال الأراضي السورية.

المتظاهرون اجتمعوا أمام مركز مؤتمر ستار شرق الناحية وحملوا لافتة كتب عليها" بإرادة الشعوب والكريلا سندحر الاحتلال والخيانة" وأعلام قوات سوريا الديمقراطية وصور الشهداء.

التظاهرة جابت السوق المركزي ووقف المتظاهرون في ساحة دوار آزادي شمال الناحية وهناك ألقيت كلمة باسم مجلس ناحية تربه سبيه من قبل نور الدين شاكر والذي أشار إلى أن وحدة المكونات في شمال وشرق سوريا من كرد وعرب وسريان دحرت الإرهاب، وتابع "سندحر الاحتلال التركي لأننا أصحاب قضية وحق بمقاومتنا".

نور الدين شاكر بين أن الاحتلال التركي لا يستهدف مكوناً دون آخر بل يستهدف كافة المكونات وتركيا تحاول احتلال الأراضي السورية وإعادة تاريخ العثمانية والميثاق الملي وكونها تدرك أن حركة تحرر كردستان تبني إرادة الشعوب وتدافع عنها قامت بالهجوم على زاب وآفا شين وبعد فشلها تعاود الهجوم على شمال وشرق سوريا.

المتظاهرون اختتموا تظاهرتهم بالشعارات التي تحيي قوات سوريا الديمقراطية.

(كروب /ٍسـ)

ANHA