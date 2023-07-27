مكونات تربه سبيه تستذكر شهداء شهري حزيران وتموز

نظّم مجلس عوائل الشهداء في ناحية تربه سبيه التابعة لمقاطعة قامشلو، اليوم، مراسم استذكار لـ 46 شهيداً، استشهدوا خلال شهري تموز وحزيران في أعوام وأماكن متفرقة، أثناء مقاومتهم ضد هجمات مرتزقة داعش ودولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا وكردستان.

مراسم الاستذكار نُظّمت بحضور المئات من مكونات الناحية والقرى التابعة لها، بالإضافة إلى عضوات وأعضاء المؤسسات المدنية والإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم الجزيرة في صالة حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) في الناحية.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاه عرض سنفزيون تضمن تقييمات القائد عبد الله أوجلان حول تضحيات الشهداء ومقاطع وصور للشهداء اللذين تم استذكارهم اليوم في تربه سبيه.

تلاه إلقاء كلمة لعضو مجلس عوائل الشهداء في ناحية تربه سبيه، ولات زردشتي أشار من خلالها إلى تضحيات الشهداء في سبيل حماية شعبهم ووطنهم، وقال: "نجتمع اليوم هنا لنؤكد على مواصلتنا للنضال من أجل الحفاظ على مكتسباتهم وأهدافهم".

مؤكداً أن مواصلة النضال واجب على كل فرد ضمن المجتمع لمواجهة هجمات دولة الاحتلال التركي على المنطقة وإفشال المؤامرات التي تحاك ضد شعب المنطقة وقضيتهم.

في الختام، قرئت وثائق الشهداء، وسط ترديد الشعارات التي تحيي عظمة الشهداء.

(كروب/آ)

ANHA