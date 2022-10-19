مكونات تربه سبيه أثناء استذكار 64 شهيداً: مستعدون لحمل سلاحهم ومواصلة دربهم

نظم مجلس عوائل الشهداء في ناحية تربه سبيه التابعة لمقاطعة قامشلو، اليوم الأربعاء، مراسم استذكار لـ 64 شهيداً في صفوف (قوات الدفاع الشعبي، وحدات حماية الشعب، وحدات حماية المرأة، قوات سوريا الديمقراطية)، استشهدوا خلال شهر آب وأيلول وتشرين الأول في أعوام وأماكن متفرقة، أثناء نضالهم ضد هجمات مرتزقة داعش ودولة الاحتلال التركي، وذلك في صالة النادي السياحي شمال الناحية.

مراسم الاستذكار بدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاه عرض سنفزيون عن حياة الشهداء ومسيرة نضالهم، والاستماع إلى تحليلات القائد عبد الله أوجلان عن الشهداء.

ثم ألقيت كلمة من قبل الإدارية في مجلس عوائل الشهداء في مقاطعة قامشلو، سلمى خليل، أشارت فيها إلى أخوة الشعوب التي ترسخت ضمن ثورة 19 تموز بفضل مقاومة وكفاح الشهداء، قائلة "امتزجت دماء أبناء مجتمعنا من جميع المكونات الكرد والعرب والسريان في معارك الحرية".

لافتة الانتباه إلى أهداف دولة الاحتلال التركي من هجماتها على أرض كردستان "الدول الاستعمارية، وفي مقدمتها دولة الاحتلال التركي تستخدم كافة الأساليب لضرب المشروع الديمقراطي في المنطقة؛ ولتحقيق ذلك دعمت مرتزقة داعش في سبيل إبادة الشعوب التي آمنت بالفكر الديمقراطي الحر، وقدمت الآلاف من الشهداء للوصول إلى حياة حرة".

سلمى خليل جددت العهد بمواصلة درب شهداء الحرية "مستعدون لحمل السلاح لنكمل طريق الحرية التي بدأ بها أبناؤنا وبناتنا".

وفي ختام مراسم الاستذكار تم قراءة وثائق كل الشهداء، من ثم تقدميها إلى ذويهم، وسط زغاريد الأمهات والشعارات التي تحيي وتمجد مقاومة الشهداء.

(كروب/آ)

ANHA