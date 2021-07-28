مكونات شمال وشرق سوريا تطالب دمشق بتحرير الأراضي المحتلة بدلاً من كيل الاتهامات للإدارة الذاتية

أطلقت حكومة دمشق تصريحات بعيدة عن الواقع ضد الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، واتهمتها بأنها تروج لمشاريع انفصالية، رغم تأكيد الإدارة مراراً وتكراراً أنها لا تنوي الانفصال عن الأراضي السورية.

وعلى العكس تماماً لما تروجه حكومة دمشق وأعداء الإدارة الذاتية؛ سعت الإدارة الذاتية منذ بداية الأزمة السورية إلى انتهاج الخط الثالث كمنهج يتضمن حل الأزمة السورية على أساس الالتجاء للحوار بين كافة المكونات السورية لإخراج سوريا من نفقها المظلم، مرتكزة في مجمل ما قدمته من طروحات على وحدة وسلامة الأراضي السورية.

وفي هذا السياق أجرت وكالتنا لقاءات مع مكونات شمال وشرق سوريا الذين فندوا تصريحات حكومة دمشق التي تتهم الإدارة الذاتية بالانفصال عن الجغرافية السورية وتقسيمها.

الأسد باع سوريا

يبين محمد قرمزي وهو من المكون التركماني أن "النظام السوري باع سوريا لإيران وتركيا وروسيا، وأضاف "نحن في شمال وشرق سوريا تعرضنا لهجمات، قاومنا وصمدنا، كان ثمن هذه المقاومة والصمود تضحيات ودماء. وهاماتنا مرفوعة عالياً بها".

وأضاف قرمزي "نحن نناضل من أجل نيل حقوقنا المشروعة، لا نهاب المحتلين ولا أعداء الإدارة الذاتية، ليحصل ما يحصل سنضمن حقوقنا وحريتنا في نهاية المطاف".

ونوه محمد قرمزي أنه "لم يبق للأسد سوى كرسي الرئاسة، وبهذا الكرسي يريد إعادة السيطرة على كامل الأراضي السورية وحكم سوريا من جديد، وقال: "إن شاء الله سندحر احتلال أردوغان من مناطقنا، وننشر فكر الإدارة الذاتية ونعممها على كامل الأراضي السورية".

الإدارة الذاتية لا تريد الانفصال عن سوريا

المواطنة سيران تومان من المكون الأرمني رفضت الاتهامات الموجهة إلى الإدارة الذاتية وقالت:" ليس صحيحاً ما يقال عن الإدارة الذاتية أنها تريد الانفصال"، وأكدت: "الإدارة الذاتية لا تريد الانفصال ولم نسمع يوماً ما يشاع عنها، فنحن هنا في شمال وشرق سوريا متحابين ومتآخين وقضيتنا واحدة".

بيدروس سيروب هاكوبيان هو الآخر أرمني الأصل شدد على أن الإدارة الذاتية لا تريد الانفصال عن سوريا، ولا ترى اختلافاً بين أبناء الشعب السوري.

تجربة الإدارة الذاتية ناجحة ونابعة من الرحم السوري

من جهته قال مصطفى المحيمد إن تجربة الإدارة الذاتية تجربة ناجحة، والمنطقة تعيش بأمن وسلام بمنأى عن أحداث المنطقة وما يحدث في سوريا، وأضاف: "كمكون عربي مثل أي مكون آخر إن كان كُردي أو سرياني شارك في الإدارة الذاتية، لم نرَ أي نية للإدارة الذاتية للانفصال عن سوريا، والإدارة ولدت من رحم سوريا".

بدل اتهام الإدارة الذاتية بالانفصال لماذا لا يتوجه إلى المناطق المحتلة ويحررها

من جانبه قال جمال خلو وهو كُردي إن الإدارة الذاتية لا تريد تقسيم الأراضي السورية وهي تحتضن مختلف الشعوب ولجميع الشعوب هنا في المنطقة حقوقها، ونوه: "نحن ككرد كأي مكون آخر نريد أن نضمن وجودنا في سوريا".

ولفت خلو إلى أن "بيان النظام السوري يدل على فاشيته وديكتاتوريته، ويريد من خلال البيان تشويه سمعة الإدارة الذاتية أمام العالم. ووصف الاتهامات التي تطال الإدارة الذاتية بأنها ليست صحيحة وليس هناك مطلب للإدارة الذاتية بالانفصال أصلاً.

وقال خلو "الاعتراف بالإدارة الذاتية مطلبنا جميعاً ولا أحد يستطيع أن يأخذ ما حققناه، نحن لم نعتد على أحد"، وتساءل: "هل المطالبة بحقوقنا مشكلة، إذا رفض العالم الاعتراف بهذه الحقوق فهي مشكلتهم فهم لا يتقبلون شعوبهم حتى يستطيعون قبولنا، فنحن على أرضنا وسنعمل على أكمل وجه لنصل إلى ما نريده".

ورفض جمال خلو اتهامات حكومة دمشق الموجهة إلى الإدارة الذاتية وقال: "الأمة الديمقراطية تضمن حقوق جميع الشعوب وبديل عن النظام الدكتاتوري".

وبين خلو أن هناك خلافات عميقة بين الدول المعادية للإدارة الذاتية، لكن عندما يتعلق الموضوع بالإدارة أو بالشعب الكُردي فيتوحدون جميعاً، وأوضح: "على سبيل المثال تركيا هي الأخرى تتهم دائماً الإدارة الذاتية بالانفصال عن سوريا وهي دولة محتلة لأراضي واسعة من سوريا".

وقال جمال خلو "بدل أن يوجه النظام السوري الاتهامات إلى الإدارة الذاتية لماذا لا يتوجه إلى المناطق التي تحتلها تركيا ويحررها".

(ك)

ANHA