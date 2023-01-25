مكونات شمال وشرق سوريا تطالب بالكشف عن وضع القائد أوجلان 

أطلقت المبادرة الشعبيّة لشمال وشرق سوريا بالتعاون مع المبادرة السوريّة لحرية القائد عبد الله أوجلان، عبر بيانٍ لهما، حملةً لجمع التواقيع لإنهاء العزلة المشدّدة المفروضة على القائد أوجلان.

ويشارك في الحملة المكونات الكرديّة والعربيّة والسريانيّة والأرمنيّة، وقد تحدثّت هذه المكونات إلى وكالتنا حول سبب العزلة والإصرار على الحصول على معلومات عن وضع القائد عبد الله أوجلان.

إذ أوضح المواطن السرياني بسام قاسو أنّهم يشاركون في الفعاليات المطالبة بتحقيق الحرية الجسديّة للقائد عبد الله أوجلان منذ انطلاقها وأنّ مشاركتهم هذه ليست باسم المكون السرياني فحسب بل باسم المسيحيين كافةً.

وأشار بسام قاسو إلى أنّهم وعبر هذه الحملة، يدعون المنظمات القانونيّة والإنسانيّة الدوليّة إلى متابعة العزلة المفروضة على القائد أوجلان، ولفت إلى المخاطر التي تهدّد حياة القائد أوجلان، وطالب بالإفراج عنه.

'انتفضت المرأة العربيّة بأفكار القائد أوجلان'

ذكرت المواطنة غفران كوكب من المكون العربي أنّهم مؤمنون بمشروع الأمة الديمقراطية للقائد عبد الله أوجلان، وتابعت حديثها قائلة: "وجدت المرأة العربيّة على وجه الخصوص، في أفكار القائد أوجلان انطلاقةً للانتفاضة".

'الأرمن يدعمون القائد أوجلان في كلّ مكان'

وأشار كرابيت مانوك من المكوّن الأرمني إلى موقفهم إزاء السياسات التي تنتهجها دولة الاحتلال التركي حيال القائد عبد الله أوجلان، وانتقد موقف المنظمات القانونيّة والإنسانيّة حيال العزلة المشدّدة المفروضة على القائد، وقال: "نحن نرفض اعتقال الشخصيات المناضلة وفرض العزلة عليهم".

وتابع غرابيت حديثه قائلاً: "نحن نشارك في الحملات منذ سنوات، فالأرمن يدعمون فكر وفلسفة القائد أوجلان في أرمينيا وفرنسا أيضاً وليس فقط في إقليم الجزيرة. نحن أتباع هذه الفلسفة".

'فلتكن أعمال لجنة مناهضة التعذيب في خدمة حقوق الإنسان'

وأوضح المواطن الكردي صالح عمر، أنّهم يناضلون ضدّ المؤامرة الدوليّة، وقال: " جميع المكونات والمعتقدات في العالم لديها إيمان بفلسفة القائد أوجلان مثلها مثل الكرد".

وأشار عمر إلى دور لجنة مناهضة التعذيب الأوروبيّة وقال: "تدّعي أنّها لا تسمح بأن يتعرّض أي أحد للتعذيب، لكنها لا تلتزم بقوانينها. ويجب أن تكون أعمالها في خدمة حقوق الإنسان وليست في خدمة الدول".

يُشار إلى أنّ حملة جمع التواقيع قد بدأت في الـ 22 من شهر كانون الثاني الجاري وستستمرّ حتّى الـ 15 من شباط القادم.

(ر)

ANHA