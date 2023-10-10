مكونات شمال وشرق سوريا تشدد على مجابهة الهجمات بحرب الشعب الثورية

تحدث أهالي شمال وشرق سوريا في (تل حميس، والدرباسية، وتل تمر، ودير الزور، حلب) لوكالتنا، حول الهجمات القائمة التي تشنها دولة الاحتلال التركي على المنطقة بلا هوادة منذ 4 تشرين الأول الجاري.

من ريف دير الزور الغربي استنكر الوجيهان (عايش العبد الله وناصر الشلاف) الهجمات التركية.

حيث أعرب عايش العبد الله عن استعدادهم التصدي لهذه الهجمات التي تستهدف المنطقة بشكل ممنهج.

وأكد ناصر الشلاف: نحن نعول على شعبنا بالتصدي لهذه للهجمات والتأكيد على حرب الشعب الثورية؛ لأنها السبيل الوحيد لصد أي عدوان خارجي.

ضوء أخضر لإبادة الشعب السوري

المواطنون (حمد العواد، وأحمد الحلاب، وطارق الحمدوا) من أهالي ناحية تل حميس التابعة لمقاطعة قامشلو في إقليم الجزيرة انتقدوا الصمت الدولي حيال الهجمات التركية على المنطقة.

ووصفها حمد العواد بالوحشية واللا أخلاقية بحق الشعوب، وقال: "في إصرار لها على استهداف مناطقنا تكشف الدولة التركية وجهها العدواني الحقيقي بحق شعوب شمال وشرق سوريا".

وبيّن أحمد الحلاب أن دولة الاحتلال التركي صعّدت هجماتها الجوية ضد المنطقة، "لضرب اللحمة الوطنية بين الشعب ومشروع الأمة الديمقراطية، لكن هذه الهجمات لا تزيدنا إلا تمسكاً بمشروعنا".

واعتبر طارق الحمدو الصمت الدولي تجاه الهجمات بمثابة ضوء أخضر لتركيا في إبادة الشعب السوري، وأضاف: "لم تبدِ القوى الدولية أي ردة فعل تجاه هذه الهجمات لإرضاء تركيا ومتابعة مصالحها الخبيثة في احتلال المزيد من الأراضي السورية".

"سنقاوم"

المواطنون (خالد يوسف، ورجاء أحمد، وإسماعيل دلف) من أهالي ناحية الدرباسية في مقاطعة الحسكة بإقليم الجزيرة أكدوا أن الهجمات لن تنال من عزيمتهم.

خالد يوسف أكد "لن نقف مكتوفي الأيدي حيال هجمات دولة الاحتلال التركي التي تحاول كسر إرادتنا، ولن تبقى هذه الهجمات دون رد".

رجاء أحمد شددت "لن يستطيعوا كسر إرادتنا من خلال الهجمات وسنقاوم حتى الرمق الأخير"

إسماعيل دلف أوضح أن "استهداف المنشآت الحيوية في شمال وشرق سوريا هو مخططات لضرب الإدارة الذاتية وإبادة الشعوب".

"لا خيار أمام سوى مقاومة الاحتلال"

شدد المواطنون (إدريس يونس، وشيخة شرموخ، وعبد العزيز محمد) من أهالي ناحية تل تمر في مقاطعة الحسكة بإقليم الجزيرة أن خيارهم هو مقاومة الاحتلال.

إدريس يونس، قال: "نحن شعب شمال وشرق سوريا، بكافة مكوناتها باقون على أرضنا وصامدون، ولا خيار لنا سوى مقاومة الاحتلال"، وأعرب عن رفضه لصمت القوى الدولية من أميركا وروسيا، بقوله: "نحن لا نرضى بهذا الصمت ونطالبهم بالخروج من المنطقة، نحن وأطفالنا سنقاوم الاحتلال التركي، ونساند قوات سوريا الديمقراطية".

شيخة شرموخ أدانت موقف القوات الأميركية والروسية من الهجمات، وقالت: "إذا بقوا ملتزمين الصمت نطالبهم بمغادرة المنطقة".

عبد العزيز محمد أكد على اعتمادهم على قواهم الذاتية وليس على القوى الخارجية، قائلاً: "نحن منذ البداية لم نعتمد عليهم، واخترنا المقاومة ضد الاحتلال التركي".

الهجمات التركية امتداد للمؤامرة

المواطنات (نور حسين، وريم ملحم، وعدول صفر) من حي الشيخ مقصود في مدينة حلب أوضحن أن هجمات دولة الاحتلال التركي امتداد للمؤامرة الدولية.

نور حسين أكدت على أنهم لن يقبلوا "الاستسلام" لا كمصطلح ولا كمعنى، وقالت إن استمرار الهجمات يجعلهم أكثر إصراراً للعمل على صون المكتسبات التي تحققت بفضل دماء الشهداء، وأشارت أنهم سيكونون في الساحات على مدار 24 ساعة.

ودعت شبان وشابات المنطقة للانخراط في الدفاع عن الأرض والعرض بوجه الفاشية التركية ورئيسها أردوغان.

ريم ملحم أكدت على تصعيد النضال ضد الدولة التركية الفاشية ومقاومتها.

عدول صفر نوهت إلى أن الهجمات الأخيرة التي بدأها جيش الاحتلال التركي عبر القصف المكثف امتداد للمؤامرة الدولية التي حيكت ضد الشعب في شخص القائد عبد الله أوجلان.

(كروب/ س ر)

ANHA