مكونات شمال وشرق سوريا تحتفل برأس السنة البابلية الآشورية

وانطلقت مراسم الاحتفالية بمشاركة حاشدة من كافة مكونات مناطق شمال وشرق سوريا في قرية كر شيران جنوب غربي ناحية تربه سبيه بمقاطعة قامشلو، وسط أجواء عائلية يسودها الأمن والحماية.

شاركت في الاحتفالية وفود من الإدارة الذاتية الديمقراطية وحركة المجتمع الديمقراطي ووفد من المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لإقليم الجزيرة، وأحزاب الوحدة الوطنية و نائب المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا ديفيد براونستين.

بدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء بعدها قدمت فرقة أورنينا فقرات من الرقص الفلكلوري السرياني.

ومن ثم ألقيت العديد من الكلمات والتي استهلت بالتبريكات للشعب السرياني بمناسبة عيد الأكيتو الذي يبرز شخصية أبناء وأهالي منطقتي ما بين النهرين وميزوبوتاميا.

حيث جاء في كلمة الرّئيس المشترك لحزب الاتحاد السريانيّ سنحريب برصوم بأن :"شعوب شمال وشرق سوريا بكافة مكوناتها كافحت وجاهدت وتصدت لجميع الهجمات التي كانت تهدف إلى السيطرة على المنطقة وإبادة شعوبها ومكوناتها ونشر سياستهم و ثقافاتهم على حساب أبناء شمال وشرق سوريا ".

ومن ثم ألقيت كلمة باسم المنظمة السريانية الثقافية الديمقراطية ألقاها داوود داوود والذي أكد أن أعياد الأكتيو و النوروز بداية الحياة وانبعاث الروح من جديد، وقال:" على هذا الأساس أصبحت شعوب شمال وشرق سوريا بمكوناتها الكردية والعربية والسريانية يمتعون بنشر ثقافاتهم مع بعضهم البعض".

ديفيد براونستين: الاحتفالات سوياً من قبل مكونات شمال وشرق سوريا هو أكبر نجاح

كما ألقى نائب المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا ديفيد براونستين كلمة وقال:" أن الاحتفالات سوياً من قبل مكونات شمال وشرق سوريا هو أكبر نجاح سياسي للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا على كافة الأصعدة التي حملت أفكار مختلفة وأساسها اختيارهم مبدأ التكاتف والوحدة من أجل الوطن و سوريا ".

وأكد ديفيد براونستين بأن على الشعوب التمسك بتراثهم وأعيادهم لأن أي ثقافة لأبناء أي مكون تؤكد عراقة ذلك الشعب".

عبد الكريم عمر: الإدارة الذاتية مستعدة للحوار لحل الأزمة السورية

ومن جهته ألقى الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية، عبد الكريم عمر كلمة أشار فيها إلى أن الحكومة السورية والائتلاف يحاولان سوياً إفشال تجربة الإدارة الذاتية الديمقراطية التي بنيت على أسس ومبادئ العيش بحرية وكرامة وديمقراطية".

مؤكداً بأن: "الإدارة الذاتية الديمقراطية مستمرة في مشروعها الديمقراطي لبناء سوريا ديمقراطية تعددية لا مركزية وتفتح المجال أمام الجميع للحوار وحل الأزمة السورية".

كما ألقيت كلمة باسم لجنة المرأة الآشورية، ألقتها سارة برصوم والتي لفتت إلى دور المرأة في نجاح ثورة شمال وشرق سوريا وقالت:" المرأة في شمال وشرق سوريا أصبحت تشارك الرجل في كافة الأصعدة واليوم تحتفل بكل حرية وديمقراطية بأعياد الميلاد الجديدة".

مشيرة إلى أن المرأة ستستمر في النضال حتى تحرر كافة نساء العالم.

فيما بعد قرئت العديد من البرقيات والرسائل من قبل المشاركين لتهنئ الشعب السرياني بكافة أطيافه بعيد الأكيتو متمنين لهم النجاح ومنها برقية حركة المجتمع الديمقراطي والبيت الإيزيدي في ناحية تربه سبيه وأحزاب الوحدة الوطنية والجمعيات السريانية في الوطن والمهجر وبرقية المجلس الوطني الكردي.

وتخلل أجواء العيد تقديم فرقة يرثوثا وفرقة لاميتا رقصات على أنغام الأغاني الفلكلورية فيما انتهت الاحتفالية بعقد حلقات الدبكة من قبل المحتفلين.

(ك أ/ م ح)

ANHA