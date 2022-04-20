مكونات شمال وشرق سوريا تدعو الشعوب الكردستانية للوقوف بحزم أمام الإبادة والخيانة 

تنديداً بهجوم الإبادة المشترك الذي تشنه دولة الاحتلال التركي والحزب الديمقراطي الكردستاني على مناطق الدفاع المشروع، منذ ليل 17 نيسان الجاري، أقيمت سلسلة من الفعاليات في مختلف شمال وشرق سوريا.

تل حميس

بدعوة من مجلس عوائل الشهداء، خرج المئات من أهالي ناحية تل حميس التابعة لمقاطعة قامشلو في إقليم الجزيرة، في مظاهرة منددة بالهجمات، تحت شعار "التعاون مع الدولة التركية هي عداء لكل الشعوب"

انطلقت المظاهرة من المفرق العام للناحية، وقد رفع فيها المتظاهرون صور القائد عبد الله أوجلان وأعلام مؤتمر ستار ومجلس عوائل الشهداء، مرديين الشعارات الرافضة لهجمات الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع.

ولدى وصولهم إلى مزار الشهداء في ناحية تل حميس، وقف المتظاهرون دقيقة صمت إجلالا لأرواح الشهداء، ألقى بعدها عضو حزب الاتحاد الديمقراطي في تل براك، عبد الغني حسن، كلمة قال فيها: "إن هذه المظاهرة هي استمرار لمسيرة الحرية والمقاومة ضد سياسات الإبادة والخيانة واستمرار لنضال شعوب المنطقة من أجل الحرية والديمقراطية".

مبيّناً أن "الدولة التركية تسعى بكامل قواها إلى انتهاج سياسة الإبادة لتدمير وانتهاك حقوق شعوب كردستان".

فيما ألقى بعدها عضو مجلس عوائل الشهداء في تل حميس، شجاع أحمد، كلمة قال فيها: "إن الاحتلال التركي يمارس سياسة الإبادة على شعوب كردستان لتوسيع رقعة احتلاله"، مضيفاً بقوله: "إن الدولة التركية ترى أن الكرد خطر على سلطتها ولذاك تمارس سياسات الإبادة بحقهم بشكل متواصل".

ودعا شجاع "جميع شعوب كردستان إلى الوقوف أمام سياسات الإبادة والخيانة لإفشال كل مخططات الدولة التركية الفاشية"

واختتمت المظاهرة بترديد المتظاهرين الهتافات القائلة: "تسقط تسقط الخيانة"، "يعيش شعب كردستان حراً ديمقراطياً".

كوباني

من جانبه ألقى مجلس عوائل شهداء وجرحى الحرب في إقليم الفرات، بياناً إلى الرأي العام، كشفوا فيه وجه الخداع للحزب الديمقراطي الكردستاني ومشاركته إلى جانب جيش دولة الاحتلال في إبادة الكرد.

ألقي البيان في مزار الشهيدة دجلة جنوب مدينة كوباني من قبل عضوة مجلس عوائل الشهداء، خانم عمر.

ولفت البيان النظر إلى المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال التركي بحق شعوب المنطقة، وقال إنه بدأ بمشروع إبادة الشعب الكردي، ويشاركه في هذا الحزب الديمقراطي الكردستاني "الذي أصبح العدو الأول للكرد وينفذ مخططات الأعداء بشكل مفصل".

وناشد البيان كل الطامحين للحرية والشعب الكردي بشكل خاص "للنهوض والانتفاض في وجه الخيانة التي يتعرضون لها ممن يدعون أنهم كرد، ولكن أفعالهم ثبت عكس ذلك، والوقوف إلى جانب قوات الكريلا".

منسقية مؤتمر ستار في إقليم الفرات

وأدلت منسقية مؤتمر ستار في إقليم الفرات، ببيان في ساحة المرأة الحرة وسط مدينة كوباني، بمشاركة العشرات من النساء وأمهات وزوجات الشهداء، وهن حاملات صور الشهداء وأعلام حزب العمال الكردستاني، في إشارة إلى دعم مقاومة الكريلا ضد هجمات الإبادة والاحتلال.

لفت البيان الذي أدلي به من قبل والدة الشهيدة دستينا كوباني؛ نعيمة آقيل، إلى أن الاحتلال التركي يستهدف الشعب الكردي في شخصية الكريلا.

مستنكراً في ذات الوقت شراكة الحزب الديمقراطي الكردستاني مع دولة الاحتلال التركي في هجماته على مناطق الدفاع المشروع في جنوب كردستان.

البيان أكد على انتصار قوات الكريلا على أعداء الكرد؛ لأنها تملك القوة والإرادة عبر نضالها وبمساندة الشعب الكردي لها. داعياً الشعب الكردي عموماً والنساء وأمهات وزوجات الشهداء على وجه الخصوص إلى الرفع من وتيرة المقاومة والنضال ضد الاحتلال والخيانة حتى تحقيق النصر.

الطبقة

أصدر مجلس عوائل الشهداء ومركز دار جرحى الحرب في الطبقة، بياناً، قرأه عضو مركز جرحى الحرب في الطبقة، حافظ الحمود، من داخل مزار الشهداء في الطبقة، بحضور عدد من ذوي الشهداء وجرحى الحرب في المدينة.

وأكد البيان على أن الدولة التركية الفاشية تستهدف كسر إرادة شعبنا الكردستاني بكل ما أوتيت من قوة للنيل من مكتسبات شعبنا، مبيّناً أن الهجوم المشترك الأخير لا ينم إلا عن الحقد التركي تجاه شعوب المنطقة.

وذكر أنه منذ 100 عام تعرض الشعب الكردي لمؤامرات دولية، منها اتفاقية سايكس بيكو التي حُرم من خلالها الكرد من حقوقهم المشروعة وقسمت كردستان إلى أربعة أجزاء، بهدف أن يُشرد الشعب الكردي ويكون عرضةً للقتل والتهجير من قبل الأنظمة الاستبدادية".

كما شدد "أنه يجب على الكردستانيين جميعاً إعلان النفير العام والخروج للساحات والتنديد بهجمات الاحتلال التركي التي تحاول المساس بهوية وإرادة الشعوب من خلال شن هجمات الإبادة على قوات الكريلا".

وأدان البيان "الاتفاقات المبرمة بين حكومة مصطفى الكاظمي والدولة التركية التي تستهدف شنكال التي كان شعبها يتجرّع ويلات الحرب على يد داعش".

حلب

تنديداً بالهجمات على قرى ناحيتي تل تمر وزركان في شمال وشرق سوريا وعلى مناطق الدفاع المشروع، تجمع العشرات من أعضاء حزب الاتحاد الديمقراطي في حديقة الاستقامة بحي الأشرفية في حلب للإدلاء ببيان قرئ من قبل عضو المجلس العام للحزب، مصطفى حمو.

لفت البيان إلى أن الاحتلال التركي يشنه هجماته مستغلاً انشغال العالم بالحرب الروسية الأوكرانية.

مضيفاً "تركيا وبمشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي تحول إلى أداة بيد الاحتلال التركي لتنفيذ مشاريعهِ الإرهابية، تهدف من خلال هجماتها إلى خلق الفتنة بين الكرد وتحاول تصدير فشلها وأزماتها الداخلية إلى خارج الحدود".

نوه البيان أن مساعي الدولة التركية من شن الهجمات هي تقطيع أوصال الشعب الكردستاني، داعيا الكردستانيين وجميع القوى الوطنية والثورية والديمقراطية في العالم إلى اتخاذ موقف واحد ضد هذه الهجمات.

دمشق

كما أدلى مؤتمر ستار في العاصمة السورية دمشق، ببيان، قرأته الإدارية مزكين يوسف.

وأدان البيان هجمات جيش الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع، وأشار إلى أن هدفها هو "تحقيق الأهداف التوسعية الاستعمارية التركية، وإبادة الشعب الكردي وحركته الحرة والمتمثلة بحزب العمال الكردستاني".

كما أكد البيان أن هذا "الغزو العثماني الجديد" يستهدف مشروع أخوة الشعوب في المنطقة، كما أعرب مؤتمر ستار في دمشق خلال بيانه عن دعمه لقوات الدفاع الشعبي (الكريلا) المدافعة عن الشعب الكردي وكل شعوب المنطقة أجمع.

(كروب/ س ر)

ANHA