مكونات قامشلو: حرب الشعب الثورية ضمان دحر جميع الهجمات

في مواجهة كل أنواع الهجمات لدولة الاحتلال التركي ومساعيها في استهداف مشروع إدارتهم الذاتية، يواصل أهالي مناطق شمال وشرق سوريا على اختلاف فئاتهم وأعراقهم، مقاومتهم في كل الساحات، ضمن إطار حرب الشعب الثورية.

وأكد أبناء مكونات مقاطعة قامشلو ، على تكثيف نضالهم وتعزيز وحدتهم للتصدي لكل الهجمات التركية.

تعزيز القوة الذاتية

المواطنة غالية تمو من ناحية تربه سبيه، أشارت إلى هجمات جيش الاحتلال التركي على البنية التحتية في شمال وشرق سوريا، قائلة: "يسعى الاحتلال إلى إبادة الشعوب وضرب سبل الحياة في المنطقة".

مشددة على ضرورة تعزيز التلاحم والتكاتف بين مكونات المنطقة وتكثيف النضال وفق حرب الشعب الثورية من خلال التنظيم والاعتماد على الإرادة والقوة الذاتية، "فلن تحمينا أي قوة خارجية سوى قوتنا الذاتية".

حرب الشعب الثورية ضمان

بينما رأى المواطن راشد الغنام من أهالي ناحية تل حميس أن الشعب السوري أصبح ضحية للتفاهمات بين الدول الإقليمية، وقال: "تغض القوى الدولية النظر تجاه ما ترتكبه تركيا من جرائم وهجمات وقتل وتهجير يومياً، وبنتيجته تواصل الأخيرة هذه السياسات والانتهاكات حتى اليوم الراهن".

معتبراً حرب الشعب الثورية ضمان إفشال المخططات ضد شعوب المنطقة، وشدد على ضرورة التكاتف الشعبي مع القوات العسكرية لدحر الاحتلال التركي "الساعي إلى تفكيك النسيج الاجتماعي في المنطقة وتلاحم مكوناتها".

لا تستثني أحد

أما المواطنة ليلى حمزة من ناحية عامودا، فبيّنت أن دولة الاحتلال التركي لا تستثني أي مكون خلال هجماتها على شمال وشرق سوريا، وتعادي عموم الشعوب الكردستانية.

مؤكدة على مواصلة النضال، قائلة: "سيكون عام 2023 عاماً لدحر الاحتلال التركي ومرتزقته عبر اعتمادنا منهج حرب الشعب الثورية ومواصلة المقاومة".

من جانبه أكد المواطن وناس العبد الله من ناحية تل براك، أن شعب المنطقة ينظم نفسه من جميع النواحي، وأن جميع أبناء المنطقة مستعدون للانضمام إلى قوات سوريا الديمقراطية "كونها الوحيدة التي حمتنا" من الهجمات.

(كروب/ س ر)

ANHA