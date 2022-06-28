مكونات قامشلو تتظاهر ضد الهجمات التركية وتؤكد أنها في خندق واحد مع قسد

خرج المئات من مكونات نواحي ديرك وكركي لكي وجل آغا في مظاهرة، نددوا من خلالها بالتهديدات التركية على شمال وشرق سوريا وقصفها المستمر للمواطنين.

اجتمع المتظاهرون في ساحة آزادي شمال ناحية ديرك التابعة لمقاطعة قامشلو، رافعين صور القائد عبد الله أوجلان وأعلام قوات سوريا الديمقراطية وصور الشهداء وجابوا السوق المركزي وهتفوا ضد الاحتلال التركي، وأكدوا دعمهم لقوات سوريا الديمقراطية والسير على خطا شهدائهم.

وقف المتظاهرون أمام المركز الثقافي وسط المدينة، وهناك؛ ألقى الرئيس المشترك لمجلس ناحية ديرك محمد عبد الرحيم كلمة، نوّه فيها إلى أن مكونات المنطقة تقف في خندق واحد مع قواتها العسكرية ضد أي خطر خارجي، وتؤكد على المضي قدماً نحو تحرير المناطق التي احتلتها الدولة التركية التي تهدف إلى إعادة الميثاق الملّي واستعمار شعوب المنطقة.

عبد الرحيم أكد "أن صمت المجتمع الدولي حيال الممارسات التركية بحق شعوب المنطقة من احتلال وقصف ونهب المناطق المحتلة، يدفع تركيا إلى المضي في هذه الأعمال اللا إنسانية وأن المجتمع الدولي مطالب اليوم، بوضع حد للاحتلال التركي الذي يحاول إبادة شعوب المنطقة بكافة مكوناتها.

وفي ختام كلمته، أشار الرئيس المشترك لمجلس ناحية ديرك محمد عبد الرحيم إلى "أن شعوب المنطقة اختارت طريق المقاومة وقدمت آلاف الشهداء، وستستمر بتقديم كافة التضحيات من أجل الحفاظ على مكتسبات الشهداء للعيش بحرية وكرامة".

واختتمت المظاهرة بالهتافات التي تحيي مقاومة قوات سوريا الديمقراطية.

هذا، وتوجه وفد من نواحي ديرك وكركي لكي وجل آغا إلى قاعدة التحالف الدولي، وقدم رسالة باسم مكونات المنطقة، طالب فيها التحالف الدولي بالالتزام باتفاقاته وعدم إفساح المجال للاحتلال التركي باحتلال المزيد من الأراضي السورية وقصف المواطنين الأبرياء.

(ل م)

ANHA