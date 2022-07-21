مكونات ناحية تربه سبيه تستذكر كوكبة من شهداء شهري حزيران وتموز

توجه اليوم، المئات من مكونات ناحية تربه سبيه التابعة لمقاطعة قامشلو من الكرد والعرب والسريان إلى صالة السياحي شمال الناحية لاستذكار كوكبة من أبنائهم وبناتهم الشهداء ممن استشهدوا في أماكن وأعوام متفرقة.

وزينت الصالة بصور الشهداء الـ 40 من مقاتلي قوات الدفاع الشعبي (HPG)، وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ووحدات حماية الشعب (YPG)، ووحدات حماية المرأة (YPJ)، وقوى الأمن الداخلي (الاسايش)، والمجلس العسكري السرياني.

مراسم الاستذكار بدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، بعدها ألقى عضو مجلس عوائل الشهداء في ناحية تربه سبيه، نور الدين شاكر، كلمة، استذكر في بدايتها جميع شهداء حركة الحرية، وبيّن أنهم ضحوا بأغلى ما لديهم في سبيل تحقيق الحرية والديمقراطية.

أكد شاكر أن الدولة التركية تهدد بشن هجوم على شمال وشرق سوريا بهدف احتلال الأراضي السورية وإعادة إحياء الدولة العثمانية.

مشيراً في الوقت ذاته أن هجماتها على القرى والمناطق الآهلة بالسكان يستمر بشكل يومي، وتستهدف الشخصيات الوطنية عبر طائراتها المسيّرة بلا توقف، "لكن قواتنا العسكرية وبدعم ومساندة المكونات لها، تقوم بالدفاع عن المنطقة من الهجمات التركية".

وتعهد عضو مجلس عوائل الشهداء في ناحية تربه سبيه، نور الدين شاكر، لجميع الشهداء بالمضي على خطاهم حتى تحقيق الحرية والعيش بكرامة وديمقراطية في مجتمع تسوده المحبة والتكاتف، وحماية المكتسبات التي تحققت بفضل تضحياتهم ودمائهم الطاهرة.

عرض بعدها سنفزيون عن مسيرة الشهداء الـ 40 ونضالهم، وقرئت وثائق شهادتهم، لتنتهي المراسم بالهتافات التي تحيي وتمجد الشهداء.

(ك إ/س ر)

ANHA