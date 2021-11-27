مكونات مقاطعة قامشلو: العام الجديد لمقاومة الـPKK سيكون عام الحرية الجسدية للقائد أوجلان

اجتمع الآلاف من أهالي مقاطعة قامشلو، من الكرد والعرب والسريان والتركمان والكلدان، اليوم السبت، في ملعب هيثم كجو في المدينة، للمشاركة في الاحتفال بالذكرى السنوية لتأسيس حزب العمال الكردستاني.

وشارك في الاحتفالية المئات من أهالي المدينة، وعوائل الشهداء، الشخصيات الوطنية، أعضاء وعضوات المؤسسات المدنية للإدارة الذاتية، مرددين الشعارات التي تحيي مقاومة حركة حرية كردستان، وتعبر عن دعمهم لمقاتلي الكريلا.

الاحتفالية بدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح شهداء الحرية، تلاها إلقاء كلمة باسم حزب الاتحاد الديمقراطي، ألقاها الإداري سعيد سيبان، هنأ فيها كافة شعوب كردستان بهذه المناسبة، قائلاً: "شعوب وطن الشمس، نحيي مقاومتكم المتواصلة من أجل حرية كردستان، ونبارك باسمكم واسم كافة الشعوب في الشرق الأوسط هذا اليوم على القائد أوجلان".

وأشار سيبان إلى بداية تأسيس حزب العمال الكردستاني، وتابع: "حركة حرية كردستان وقبل 43 عاماً بدأت بستة مناضلين، وها هي اليوم تناضل بإرادة الآلاف من كافة شعوب الشرق الأوسط وأوروبا"، وأضاف: "نبشر القائد عبدالله أوجلان بأن ثورة روج آفا والتي اندلعت على أساس فكره وفلسفته الديمقراطية، وصلت شرارتها إلى معظم أرجاء العالم، وتمكن مناضلو حركة حرية كردستان الذين قاوموا بإرادة فكره الحر من هزيمة كافة هجمات المحتل التركي"

وأكد سيبان أن حزب العمال الكردستاني هو حزب لأخوة الشعوب، وحرية كافة مكونات مزوبوتاميا، وقال: "بروح مقاومة 14 تموز، ومع دخول حركة حرية كردستان عامها الـ 44 سنرفع من وتيرة نضالنا في وجه كافة سياسات وممارسات الفاشية بحق شعوب المنطقة. والعام الجديد لمقاومة الـPKK سيكون عام الحرية الجسدية للقائد أوجلان".

ومن جانبها، أوضحت عضوة مجلس عوائل الشهداء، وليدة بوطي، أن حزب العمال الكردستاني هو حزب الشهداء والشعوب المضطهدة وأخوة الشعوب، وتابعت: "فكر حركة حرية كردستان يعتبر حلًا لكافة أزمات الشرق الأوسط، ونؤكد بأن العام الـ 44 لحزب العمال الكردستاني سيكون عام الحرية الجسدية للقائد أوجلان، وكسر الفاشية والاحتلال".

واختتمت الاحتفالية بعقد حلقات الدبكة من قبل المشاركين على وقع الأغاني الثورية التي قدمت من قبل فرقة بوطان ونوبلدا الموسيقية.

عامودا

أما في ناحية عامودا، فقد احتفل العشرات من أهالي الناحية بكافة مكوناتها، وعوائل الشهداء إضافة إلى الشخصيات الوطنية بذكرى تأسيس حزب العمال الكردستاني، في صالة سيران بعامودا.

وزينت الصالة بصور شهداء الحرية، وأعلام حركة حرية كردستان ومجلس عوائل الشهداء، إضافة إلى صور القائد عبدالله أوجلان.

فيما ردد المشاركون في الاحتفالية، الشعارات التي تحيي مقاومة حركة حرية كردستان، وتهنئ كافة شعوب الشرق الأوسط بذكرى تأسيس حزب العمال الكردستاني، وتؤكد على دعمهم المستمر لمقاومة قوات الكريلا.

وفي نهاية الاحتفالية، قدمت فرقة آركي عدة فقرات غنائية، وسط عقد حلقات الدبكة من قبل الحضور.

تل حميس

وفي ناحية تل حميس تجمع المئات من الأهالي في ساحة الصوامع لأحياء ذكرى تأسيس حزب العمال الكردستاني.

بعد الوقوف دقيقة صمت ألقى الإداري في مجلس ناحية تل حميس أحمد الجاسم كلمة هنأ فيها ذكرى تأسيس حزب العمال الكردستاني، وقال: "هذا الحزب هو حزب الشهداء. ساوى بين جميع المكونات ولم ينظر إلى عرق او قومية ودين ومذهب".

تلاها سلسلة كلمات باسم مؤتمر ستار القتها الادارية نيرة الحمكو وحزب الاتحاد الديمقراطي ألقها راشد الحسين، وكلمة أكاديمية المجتمع الديمقراطي ألقاها عبد السلام الجعفو هنأوا فيها ذكرى تأسيس حزب العمال الكردستاني وعاهدوا بالسير على نهج القائد عبدالله أوجلان.

واستمرت الاحتفالية بتقديم فقرات غنائية وفقرات من الرقص الشعبي قدمتها كل من فرقة الاصالة العربية, وفرقة الشهيد ريوان, وفرقة الشهيد دلكش.

( كروب/ك)

ANHA