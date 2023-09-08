مكونات مقاطعة قامشلو تشيد ببطولة وتضحيات قسد في عملية

توافد اليوم، أهالي مقاطعة قامشلو وأعضاء المؤسسات، والأحزاب السياسية، والقوات العسكرية، والقوات الأمنية، وذوي الشهداء، إلى خيمة عزاء المقاتلين في قوات سوريا الديمقراطية، ديار حسن (هركول قامشلو) وراشد إبراهيم (آكري قامشلو)، اللذين استشهدا في عملية "تعزيز الأمن"، والمقاتلة في وحدات حماية المرأة زلفية بينبر (روجنا عكيد) التي استشهدت في استهداف مسيّرة للاحتلال التركي؛ لتقديم واجب العزاء لذويهم.

بدأت المراسم التي أقيمت أمام مزار الشهيد دليل ساروخان بمدينة قامشلو، بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء ثم ألقت الرئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء في قامشلو، شمسي خان كلو، كلمة رحبت فيها بكافة الحضور، وأشادت بمقاومة مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية في دير الزور، قائلة: "الشبان الذين لم يقبلوا بافتعال الفتن بين شعبهم، انضموا إلى الحرب التي دارت في دير الزور بروح فدائية، إلى أن وصلوا إلى مرتبة الشهادة".

وخاطبت شمسي خان كلو عائلة الشهيدة روجنا، قائلة: "روجنا هي ابنة الشعب الكردي والعربي والسريان، هي ابنة الشعوب المناضلة".

وشددت: "علينا دعم مقاتلينا في هذه المرحلة، فهناك فتن ومؤامرات ضد شعبنا، لذلك علينا أن نلتف حول ثورتنا ومشروعنا الديمقراطي وألا نستسلم لنتجاوز معاً هذه المرحلة التي تعد مرحلة الوجود واللا وجود".

فيما أكد القيادي في مجلس قامشلو العسكري، نذير صوفي أنه "بتضحيات أبناء وبنات المنطقة الشهداء وتوجيهات قائدنا الأممي وفلسفة الشهداء سنتمكن من تحقيق النصر في جميع المراحل".

معاهداً جميع الآباء والأمهات: "سنكون عند حسن ظنهم ونقاتل حتى النهاية في سبيل حماية كرامة شعبنا؛ ونعاهد أيضاً القائد عبد الله أوجلان أن نكون سداً منيعاً لحماية شعبنا وأمهاتنا وأبنائنا في وجه جميع مؤامرات وهجمات العدو".

الدفاع عن كرامة الشعوب

بدوره، أثنى عضو حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، عبد الكريم عبد الرحمن، على مقاومة الشهداء الثلاثة، وأكد "أثبتت ثورة شمال وشرق سوريا أن أبناء هذا الشعب مصرون على الدفاع عن كرامتهم وقيمهم".

وتابع: "لقد عاش أبناء هذه الأرض بكل المكونات حياة طبيعية لذا يسعى العدو إلى ضرب تلاحمهم وتكاتفهم".

أشاد عبد الرحمن بالمقاومة البطولية لمكونات شمال وشرق سوريا ضد هجمات مرتزقة داعش على المنطقة، والتي جاءت من إيمان وقوة أبناء هذا الشعب وارتباطهم بقيمهم الاجتماعية والإنسانية والتي ترسخت بفكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان.

إفشال محاولات بث الفتن بين المكونات

من جانبها، استذكرت عضوة مؤتمر ستار في مقاطعة قامشلو، شها أمين، شهداء كردستان وجميع المقاتلين الذين يناضلون ضد الهجمات الخارجية والداخلية التي تتعرض لها المنطقة في شخص الشهداء الثلاثة، وحيّت مقاومة قوات سوريا الديمقراطية ضد المرتزقة في دير الزور وإفشالهم لمحاولات الفتن وزعزعة أمن واستقرارها.

وقالت: "لولا مقاومة مقاتلينا وشهدائنا لما اجتمعنا اليوم معاً تحت خيمة أبنائنا وبناتنا الذين جعلوا من أجسادهم دروعاً بشرية من أجل حماية شرف وكرامة جميع الشعوب".

فيما أثنى الإداري في حركة المجتمع الديمقراطي، عايد إبراهيم على تضحيات مقاتلي ومقاتلات قوات سوريا الديمقراطية في صون أمن وأمان شمال وشرق سوريا، والتصدي لكل من يحاول بثّ الفتن بين مكونات المنطقة.

وانتهت المراسم بقراءة وثائق الشهداء الثلاثة، وتسليمها لذويهم وسط زغاريد الأمهات وترديد "الشهداء خالدون".

(كروب/ آ)

ANHA