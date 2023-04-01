مكونات مقاطعة قامشلو تحتفل بعيد الأكيتو

نظّم الاتحاد السرياني إلى جانب المنظمة الآثورية الديمقراطية والحزب الأشوري الديمقراطي احتفالية في قرية كر شيران جنوب شرق ناحية تربه سبيه في مقاطعة قامشلو.

وحضر الاحتفالية وفد من الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وحركة المجتمع الديمقراطي ومؤتمر ستار، وممثلين وممثلات عن الأحزاب السياسية في شمال وشرق سوريا ومكتب العلاقات العامة لقوات سوريا الديمقراطية، بالإضافة إلى مكونات المنطقة.

بدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم قدمت فرقتا "أثوروي" و"أورنينا" فقرات من الرقص الفلكلوري السرياني والآشوري.

كما ألقى الرئيس المشترك للمجلس التشريعي لإقليم الجزيرة، حكمت حبيب، كلمة هنأ فيها عيد الأكيتو على الشعب السرياني وشعوب شمال وشرق سوريا، وأكد أن "وحدة المكونات ضمن الإدارة الذاتية حققت إنجازات تاريخية على كافة الصعد السياسية والعسكرية والاجتماعية".

ومن جهتهم، ألقى كل من موشي كورية، وائل ميرزا، سنحريب برصوم، ونظيرة كورية، كلمات باسم منسقية الأحزاب السريانية أكدوا فيها أن " عيد الأكيتو هو رمز من رموز جمال الطبيعة والسلام ".

وتخلل الاحتفال تقديم عرض مسرحي بعنوان " الملكة والملك" من قبل الفرقة النحاسية التابعة للجمعية الثقافية السريانية.

وانتهت الاحتفالية بعقد حلقات الدبكة على وقع الأغاني السريانية.

ديرك

وفي ناحية ديرك، توافد أبناء الشعب الآشوري السرياني الكلداني إلى قرية الحكمية شمال شرق مدينة ديرك للاحتفال بعيد الأكيتو.

وشارك في الاحتفالية ممثلون عن الأحزاب السياسية في شمال وشرق سوريا وقوى الأمن الداخلي ومؤسسات المجتمع المدني.

تضمنت الاحتفالية فقرات غنائية وفقرات من الدبكة التراثية قدمتها قبل فرقة أورشينا.

(كروب/آ)

ANHA