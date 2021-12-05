مكونات منبج: مقاومة قوات الكريلا أفشلت هجوم الدولة التركية على جبال كردستان

وكان لانسحاب جيش الاحتلال التركي من عدد من المناطق في مناطق الدفاع المشروع وتحديداً من "ورخيله وتابورا عربان" في باشور (جنوب كردستان)، بعد أكثر من 7 أشهر من بدئه بهجمات عسكرية واسعة النطاق, صدى واسعاً في الشارع الكردستاني، ذلك أن هذه الانتصارات ينتظر منها أن تفتح المجال أمام انكسار شوكة الاحتلال وهزيمته.

وفي منطقة شمال وشرق سوريا أيضاً كان صدى تحقيق الكريلا للانتصارات واسع الانتشار، إذ تعتبر مناطق الدفاع المشروع أسوة بمنطقة شمال وشرق سوريا ساحات مواجهة الهجمات التركية والأطماع التوسعية لوريثة العثمانيين.

حول ذلك تقول سيدانا حنوش، من نساء مدينة منبج من المكون الشركسي، "إن دولة الاحتلال التركي فشلت في هجومها على جبال جنوب كردستان بفضل مقاومة قوات الكريلا".

وأضافت سيدانا حنوش "إن فشل الفاشية التركية بهجومها على جبال زاب ومتينا وآفاشين جعلها تعمل على ضرب أمن واستقرار المدنيين في المنطقة مستخدمةً كافة السبل في ذلك من طيران مسيّر وتفجيرات بهدف زرع الخوف بينهم".

وأكدت سيدانا أن "مقاومة الكريلا القوية استطاعت أن تؤثر على جميع شعوب المنطقة، ذلك أن هدفها تحرير الشعوب من العبودية والظلم والمطالبة بحقها".

وتابعت حديثها قائلة: "يجب علينا أن نكون في الخطوط الأمامية لمواجهة الهجمات التي تستهدف مناطقنا، لأننا واجهنا التهميش في ظل الأنظمة الحاكمة السابقة ولا نريد تكرار تلك التجربة".

واختتمت سيدانا حنوش من المكون الشركسي حديثها بالقول: "وجود الإدارة الذاتية ودعمها للمكون الشركسي، كان شيئاً إيجابياً لنا، كون هذا الشيء لم يكن موجوداً في السابق. المكون الشركسي له مكانته ويمكنه التحدث بلغته وممارسة عاداته وتقاليده وتراثه بشكل صحيح بدون أي قيود، وكمكون شركسي سنكون وسنبقى داعمين لقوات الكريلا دائماً".

أما هناء محمد، من نساء مدينة منبج من المكون العربي، قالت "إن دولة الاحتلال التركي فشلت في هجومها على جبال جنوب كردستان، بفضل تضحيات ومقاومة قوات الكريلا التي كبّدتها خسائر فادحة في العدد والعتاد".

وأكدت هناء أنهن سيقاومن ولن يضعفن، لأنهن شعب قوي وإرادته قوية.

(ج)

ANHA