مكونات منبج: بتماسكنا ووحدتنا سنفشل جميع المخططات ضد مناطقنا

صعّدت دولة الاحتلال التركي ومرتزقته هجماتهم على مناطق متفرقة في شمال وشرق سوريا بالأسلحة الثقيلة والدبابات والمدافع واستهدفوا القرى الآهلة، أسفرت عن استشهاد وإصابة مواطنين، وتدمير منازل.

"سنكون الحصن المنيع في وجه الإرهاب التركي"

استنكرت مكونات مدينة منبج هجمات دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها على المنطقة وأكدوا أنهم يد واحدة وسيدافعون عن المنطقة حتى آخر قطرة دم.

المواطنة إلهام عيسى من المكون العربي، قالت: "نحن مكونات مدينة منبج نعيش مع بعضنا البعض على مبدأ أخوة الشعوب، ولكن الإرهاب التركي يستهدف كل طائفة على حِدة ويعمل على زرع الحقد والعدوان بيننا لاحتلال أرضنا، وهذا الشيء لن يحصل لأننا متضامنون مع بعضنا البعض"، مشددة "سنرفع وتيرة النضال لنعيش بـأمان وسلام وسنكون الحصن المنيع في وجه الإرهاب".

"بوحدتنا سنهزم الاحتلال"

من جانبها، أكدت المواطنة فاطمة منصوري من المكون العربي: "نحن العرب والكرد والشركس والتركمان أخوة ونعيش مع بعضنا البعض، وتساءلت "لماذا لا تحاربون مرتزقة داعش، أين كنتم عندما اغتصب داعش النساء ونحروا الأبرياء، لماذا عندما أصبحت منطقتنا تنعم بالأمن والأمان، تحاربوننا وتقتلوننا؟".

وشددت "لا نقبل بهجمات الاحتلال التركي هذه على أرضنا فنحن يد واحدة، ونعيش على مبدأ أخوة الشعوب والعيش المشترك سنبقى نحارب حتى آخر نقطة دم وسنصمد في وجه الإرهاب ونهزمه".

بدوره، قال المواطن شيخو محمد من المكون الكردي: "ما نعيشه اليوم من هجمات وصراعات هي فتنة من قبل دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها، بهدف احتلال مناطقنا وفرض سياسات تتبعها في المناطق المحتلة".

وتابع: "الاحتلال التركي يستخدم المرتزقة من أجل بثّ الفتنة بين المكونات، وجميعنا يعرف مخططاته لذا لن يستطيع التفرقة بيننا فنحن قلبا واحدا وسنحمي أرضنا وندافع عنها ضد أي اعتداء".

"لن يفرقنا الاحتلال"

أما المواطنة غنيم الطه من المكون التركماني فأكدت: "نحن متكاتفين وسنبقى ولن نسمح لأحد أن يفرقنا وينال من مشروعنا وعيشنا المشترك"

وأشارت غنيم إلى أن الاحتلال التركي ومرتزقته يسعون إلى بثّ الفتنة بين المكونات؛ لتسهيل احتلال شمال وشرق سوريا، وأكدت أنهم لن يتركوا أي فرصة لهم لضرب الرابطة الأخوية بين المكونات.

"سنكون الدرع المنيع في وجه المخططات الاستعمارية"

من جهتها، أكدت المواطنة سارة عامر من المكون الشركسي: "نحن شعب شمال وشرق سوريا أخوة وسنكون يداً واحدة ضد هذه المخططات الاستعمارية التي تصب في مصالح دول وأجندات خارجية وسنكون إلى جانب قواتنا ولن نسمح لأحد ببث الفتنة بيننا".

(م ش/د)

ANHA