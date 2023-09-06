مكونات كركي لكي تخرج في مسيرة داعمة لقوات سوريا الديمقراطية

تجمّع أهالي ناحية كركي لكي بمقاطعة قامشلو، في ساحة الشهيد خبات وسط الناحية، للخروج في مسيرة داعمة للقوات، وهم يهتفون "تحيى أخوة الشعوب"، "تحيى مقاومة قوات سوريا الديمقراطية".

انطلقت المسيرة من أمام الساحة وجابت السوق المركزي، وسط رفع المشاركين والمشاركات أعلام قوات سوريا الديمقراطية، ولدى وصولها إلى مركز السوق توقفوا دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، بعد ذلك ألقى الرئيس المشترك لمجلس ناحية بلدة عرعور عبد الرزاق السالم، كلمة دعا فيها كافة مكونات شمال وشرق سوريا إلى الوقوف في وجه المؤامرات والمخططات التي تحاك ضد وحدة المكونات وتعايشهم السلمي.

أما عضوة مجلس ناحية كركي لكي نسرين محمد، فألقت كلمة باسم مؤتمر ستار، أشادت فيها بتكاتف وتلاحم المكونات في وجه كافة محاولات الفتنة التي تسعى أطراف خارجية وأخرى داخلية افتعالها في شمال وشرق سوريا، وأكدت أن الجهات المعادية للمشروع الديمقراطي لن تنال من تعايشهم السلمي وإحداث شرخ في وحدتهم الوطنية.

وقالت نسرين محمد: "بوحدتنا وتكاتفنا سنواجه كافة المخططات التي تحاك ضدنا، ولن نسمح بتحقيق أهدافهم، وسنظل داعمين لمقاومة قوات سوريا الديمقراطية في حملة تعزيز الأمن".

وانتهت المسيرة بترديد هتاف "تحيا مقاومة قوات سوريا الديمقراطية".

(ح /آ)

ANHA